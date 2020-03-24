兒童保單規畫 台灣人壽籲善用333法則

一年一度婦幼節將至，父母除了陪伴孩子，更應好好檢視孩子的醫療保障，根據中國信託金控子公司台灣人壽內部大數據發現，0至6歲附加醫療險比率為83%，但7至12歲附加醫療險比率則下降至67%，顯示國小學齡期兒童醫療保障完整度反而未受重視，今正值新型冠狀病毒肺炎疫情高峰期間，呼籲兒童保單善用333法則，以最經濟的規畫獲高CP值保障，補足孩子醫療險的不足。

台灣人壽表示，針對孩子醫療保障規畫的333法則，是指投保時必備的三個險種，可以選擇的三種套餐，以及須注意的三項前提。

三個險種包括：醫療險、意外險、癌症險，一般來說，國小學齡階段的兒童，抵抗力弱而且活蹦亂跳，發生意外及住院的機會也高，並且面對越來越嚴峻的健保財務困境，健保不給付的醫療項目增加，所以應以投保醫療險及意外險為優先。

台灣兒童的死亡主因，除第一位意外事故之外，兒童癌症高居第二位，醫療費用絕對是一項龐大的支出，所以應盡早在寶貝健康、保費便宜的時候規劃投保。

三種套餐分別指：平價型、超值型、豪華型。其中，像是預算有限的父母，可採用終身醫療險搭配意外險的平價型套餐，讓小孩無論是住院、手術、燒燙傷或意外傷害等都有理賠，幾乎涵蓋孩子住院時的絕大部份支出，對父母不致造成太大負擔，算是最平價的兒童保單。

若預算可再增加，則能在平價型套餐基礎上，多投保癌症險，變為超值型套餐，費用只有成年人的十分之一到50分之一，僅須花小錢，就能得到更完整保障；若再增加預算投保實支實付醫療險，則可升為豪華型套餐，一旦孩子有狀況，不但補足醫療費用，家長請假無法工作的無薪損失也能彌補。

父母為孩子投保時要注意三項前提，分別為：先保大人、豁免保費、各自投保。

台灣人壽解釋，父母應先檢視自身的保障是否足夠，將自己的保障規畫完整，才是對小孩最大的保障，且要保人的豁免保費一定要有，保費只需要幾百元，就能在發生事故無力繼續繳交保費時，依舊享有保單的保障。

台彎人壽提醒，兒童保單最好能單獨買，不要附加在父母的主保單之下，避免父母親因死亡等原因造成保單終止，小孩的保障也不復存在。

台灣人壽表示，隨著國人對保險觀念增強，許多人開始會選擇買保險送給子女，以6歲男童投保台灣人壽新健康滿分醫療終身健康保險，20年期日額新台幣500元為例，附加長安傷害保險附約100萬元、1年定期防癌健康保險附約100萬元，及新住院醫療保險附約計畫二，每年保費只要1萬3,274元。

換算下來，平均每天保費約36元，即可享有意外險100萬元、醫療日額型給付總額最高175萬元，醫療實支實付型每日病房上限1,500元、每次住院雜費12萬元，及外科手術18萬元的最高給付，及癌症保險金累計最高120萬元的超優質保障。