防雨天收傘 「金融國家隊」擬不定期公布紓困振興放款

新冠肺炎疫情衝擊產業，為了確認紓困貸款真的能讓需要的企業受惠，避免銀行「雨天收傘」，行政院政務委員龔明鑫日前與經濟部、財政部、金管會結合銀行公會成立「金融國家隊」，討論紓困放款進度並協調，未來會視放款數目不定期對外宣布。

行政院長蘇貞昌日前在立法院指出，特別預算編列就是要雨露均霑、立竿見影，能夠照顧到受衝擊的產業，讓他們感受到政府不會「雨天收傘」，且進一步給予幫忙，讓危機化為轉機，非但是紓困而且還振興；經濟部日前也舉辦產業座談會，確實收到企業擔心金融業者「雨天收傘」抽銀根、減少授信額度的憂慮。

政院人士指出，蘇貞昌上周召集跨部會會議，除了請各部會紓困、振興相關子法推動成效，也請金管會、財政部說明融資措施及狀況，會後龔明鑫與財經三長達成結合銀行公會成立「金融國家隊」平台的概念。

政院人士表示，平台由龔明鑫與經濟部沈榮津共同主持，財政部為次長阮清華加上金管會副主委張傳章，自18日起將每天開會掌握放款進度，協調與解決實務困難，等平台運作順利後再改為定期開會，未來也會視放款數目不定期對外宣布，像過去夜市券每到一個發放數量就會說明一樣。

目前「金融國家隊」已有幾個重要決議，包含企業若申請新增貸款案件，銀行不得徵提企業負責人或實際經營者以外的保證人；受疫情影響企業如果申請既有貸款展延，銀行不得額外徵提保證人；以及銀行不得要求企業授信回存。

紓困措施上路後，截至20日為止，公、民營銀行已收到企業界申請貸款展延、振興貸款等案件共516件，金額102.3億元，已獲核准則有28家、8.14億元。