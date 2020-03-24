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防雨天收傘 「金融國家隊」擬不定期公布紓困振興放款

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
政委龔明鑫。本報資料照片
政委龔明鑫。本報資料照片

新冠肺炎疫情衝擊產業，為了確認紓困貸款真的能讓需要的企業受惠，避免銀行「雨天收傘」，行政院政務委員龔明鑫日前與經濟部財政部金管會結合銀行公會成立「金融國家隊」，討論紓困放款進度並協調，未來會視放款數目不定期對外宣布。

行政院長蘇貞昌日前在立法院指出，特別預算編列就是要雨露均霑、立竿見影，能夠照顧到受衝擊的產業，讓他們感受到政府不會「雨天收傘」，且進一步給予幫忙，讓危機化為轉機，非但是紓困而且還振興；經濟部日前也舉辦產業座談會，確實收到企業擔心金融業者「雨天收傘」抽銀根、減少授信額度的憂慮。

政院人士指出，蘇貞昌上周召集跨部會會議，除了請各部會紓困、振興相關子法推動成效，也請金管會、財政部說明融資措施及狀況，會後龔明鑫與財經三長達成結合銀行公會成立「金融國家隊」平台的概念。

政院人士表示，平台由龔明鑫與經濟部沈榮津共同主持，財政部為次長阮清華加上金管會副主委張傳章，自18日起將每天開會掌握放款進度，協調與解決實務困難，等平台運作順利後再改為定期開會，未來也會視放款數目不定期對外宣布，像過去夜市券每到一個發放數量就會說明一樣。

目前「金融國家隊」已有幾個重要決議，包含企業若申請新增貸款案件，銀行不得徵提企業負責人或實際經營者以外的保證人；受疫情影響企業如果申請既有貸款展延，銀行不得額外徵提保證人；以及銀行不得要求企業授信回存。

紓困措施上路後，截至20日為止，公、民營銀行已收到企業界申請貸款展延、振興貸款等案件共516件，金額102.3億元，已獲核准則有28家、8.14億元。

金管會 經濟部 財政部

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