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買儲蓄險的都傻子？網友揭「兩大優勢」：爽領到老年

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為儲蓄險最少要6年以上的時間，且獲利不及存股等其他投資手段，懷疑「買儲蓄險是不是傻傻的？」示意圖／Ingimage
網友認為儲蓄險最少要6年以上的時間，且獲利不及存股等其他投資手段，懷疑「買儲蓄險是不是傻傻的？」示意圖／Ingimage

不少人有了穩定收入後，便會開始理財投資，希望以「錢滾錢」的方式，增加自己的資本。日前，一名網友提出看法，認為儲蓄險要期長，少說都要至少6年以上的時間，且若中途解約還要賠上本金，讓他懷疑買儲蓄險是不是個錯誤的決定？

原Po在PTT上發文提出自己對儲蓄險的見解，他認為雖然多數人都說存股傻，但「高風險這一波賠多少，結果人家六年前存股，今年小賠還是賺10幾%」。反之，儲蓄險卻無法收回相同利潤。原Po認為，儲蓄險的時間多半都拉很長，且期間內不能動用到這筆資金，相當沒有彈性與自由性，且「同樣都是定期定額，儲蓄險解約要賠本金，定存解約則是利息打八折」，認為儲蓄險沒什麼賺頭。

原Po認為儲蓄險就像是「一隻羊被扒好幾層皮」，「買儲蓄險讓壽險業滿手現金炒房產，之後儲蓄險到期再拿來繳頭期款，然後跟同個金控的銀行貸房貸」，且若以分攤風險為考量，「意外身故理賠的金額，就跟繳出去的差不多」，等於投資了卻沒有賺到什麼錢，讓他懷疑「買儲蓄險是不是真的傻了？」

貼文引起討論，網友也點出儲蓄險的「兩大優勢」打破迷思，網友表示，儲蓄險是低風險且穩定的「保底存款」，大多數人買儲蓄險都是為了當作結婚或養老基金使用，且風險較低，可以當作強迫自己存錢的手段，「每個人投資商品比例不一樣，儲蓄險很多是當作未來規劃像是結婚其它用途之類，投資股票資金幾乎都是閒錢」、「放到年老領回後又是一屁股錢了，養老自用，死後還可以留」、「看到股災跟定存利率調降後，儲蓄險真是寶啊」、「做定期定額根本不會輸」。

也有網友分享自己的經驗表示，早期儲蓄險利率很好，是當時投資的不二選擇，「我20年前買的現在每年現金10萬給你，而且不解約可以領到死，現在已經領100萬了…不知道以前早買早爽的儲蓄險多爽嗎…」、「1999年買的儲蓄險，每年繳64000繳10年，現在每年領60000若解約可領80多萬回來」。

但也有人認同原Po的想法，認為儲蓄險不是一項投資的好選擇，「業務愛推除了佣金高，不用什麼保險專業也不用售後服務…」、「儲蓄險就是銀行發的騙錢商品，要你的現金流用的」、「因為佣金最高所以保險業務都把它捧上天」。

PTT 保險 定存

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