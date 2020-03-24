這張地表面額最大鈔票…握住它馬上擁有100兆元

中央銀行今（24）日在臉書粉絲團上介紹各國具有特色的鈔券，包括「面額好大的鈔券和水量好小的瀑布」，其中一張辛巴威的鈔券，面額竟然有14個「0」，一張價值100兆。

央行表示，這張辛巴威100,000,000,000,000 元鈔券（別數了，是100兆元，已停止流通）背面主題圖案：非洲最大的維多利亞瀑布。

該瀑布位於非洲贊比西河的中游，跨越辛巴威和尚比亞兩國，寬約1.7公里，高約108公尺，與南美的伊瓜蘇瀑布及美、加邊境的尼加拉瀑布並列世界三大瀑布。1989年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

維多利亞瀑布是由「魔鬼瀑布」、「馬蹄瀑布」、「彩虹瀑布」、「主瀑布」及「東瀑布」五大瀑布組成，其豐沛的水量自高處傾瀉而下時，發出如雷巨響，陽光透過彌漫的水氣，譜出繽紛的彩虹，故當地人稱為「雷鳴之煙」，身處其中，更能深刻感受大自然的神奇。

可惜目前非洲南部正遭遇嚴重乾旱，水位遽降，昔日的瀑布成為涓涓細流。科學家懷疑是氣候變遷造成，所以環境保護真的很重要啊~

另外還有衣索比亞1比爾（Birr）鈔券，背面主題圖案：非洲第二大的藍尼羅河瀑布。

藍尼羅河起源於衣索比亞高地，全長約1,460公里，穿過塔納湖後傾瀉而下，形成藍尼羅河瀑布，奔騰的水流湧向蘇丹平原，與白尼羅河相會成為世界最長的河流－尼羅河（全長約6,650公里）。

藍尼羅河瀑布位於衣索比亞境內，寬400公尺，高約45公尺，當地人稱之為「梯斯塞特」，意思是「冒煙的水」，是該國最著名的旅遊景點之一。它由四條溪流匯流而成，雨季時水勢磅礴，天氣晴朗時還能看到美麗的彩虹。