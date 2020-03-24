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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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買不到乾洗手？兆豐銀行要送卡友1萬瓶

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
全民防疫兆豐銀行將送出1萬瓶乾洗手，每周二開放1000個名額讓卡友登錄。圖／兆豐銀行提供
全民防疫兆豐銀行將送出1萬瓶乾洗手，每周二開放1000個名額讓卡友登錄。圖／兆豐銀行提供

全民防疫，排口罩，搶購衛生紙，就連乾洗手也一罐難求，兆豐銀行宣布將送出1萬瓶乾洗手，希望能與卡友「疫起防疫」，共同度過非常時期，只要是兆豐卡友在線上登錄後一周內任刷一筆不限金額，就能輕鬆入手二瓶市價400元的台灣製茶樹酒精乾洗手。

疫情延燒至今已衝擊眾多產業，為了鼓勵民眾多多消費振興經濟，兆豐特地採購1萬瓶乾洗手贈送卡友，3月31日起每周二將開放1,000個名額供卡友登錄，登錄後一周內只要刷卡不限金額就能符合兌換資格，後續可透過「松果購物」線上兌換二瓶總計150ml的台灣製茶樹酒精乾洗手，無論隨身攜帶、居家防護都能各備一瓶 ，讓卡友隨時防疫不間斷。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，在目前疫情持續升溫的狀況下，兆豐銀行更應在關鍵時刻發揮企業社會責任，因此特別不計成本採購1萬瓶的乾洗手，一方面希望鼓勵民眾能持續消費、活化國內經濟，另方面也希望照顧卡友，讓大家感受兆豐對客戶的用心。

兆豐銀行

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