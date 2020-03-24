快訊

紐約劇場人的瘟疫絕境：百老匯斷炊的舞台生態圈

台指負乖離大 價差收斂

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

國家隊一連推出央行降息、限空令與國安基金場邊待命等穩定市場措施，激勵上周台股跌深反彈並一度重新站回9,000點大關。然而傳出美參議院否決金額龐大的刺激經濟方案，加上疫情持續發展拖累美股再度出現較大跌幅，23日台股隨之走跌、10年均線亦得而復失。

國泰證期分析師吳佩奇指出，由於台指負乖離已大，期現貨間的逆價差收斂至200點左右，在籌碼面部分可以看到外資上周在期貨的部位逆勢回升、選擇權空頭部位亦呈現下滑。不過代表整體市場多空態度的選擇權未平倉多空比下滑到139%，外資上周在現貨賣超金額累計亦超過千億。

在民間消費與企業獲利受疫情影響的情形未改善前，交易人避險需求帶動波動率指數（VIX）維持於高檔之際，買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）在震盪的盤勢下可望有獲利契機。

台股 疫情 選擇權

延伸閱讀

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

波動度上升 吳佩奇：跨式操作有獲利契機

期貨商論壇／輕原油期 保守看

避險情緒濃 吳佩奇：買進跨式因應

相關新聞

獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

中華郵政瑞芳郵局的張姓前員工侵占超過300名客戶、約2億5000多萬元保費，中華郵政公司提民事求償部分勝訴後，向郵政互助...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

台指負乖離大 價差收斂

國家隊一連推出央行降息、限空令與國安基金場邊待命等穩定市場措施，激勵上周台股跌深反彈並一度重新站回9,000點大關。然而...

千萬元以下房貸 降息兩碼

中央銀行貨幣政策上周降息一碼，並對中小企業注資二千億元，行政院前天召集央行及八大公股銀行董事長等財金高層，除要求放款充分反映央行降一碼外，決定針對一千萬元額度以下的房貸降息兩碼，車貸、信用卡及消費信貸，則利率大降三碼。

央行出手 台幣重貶

熱錢抽腿撤離，台北股匯市昨（23）日上演大逃殺；匯銀主管指出，熱錢昨日賣股匯出，與海外投資款匯回力道相互抵銷，新台幣匯率貶勢受限，收盤前中央銀行揮軍進場、敲進美元買單，促使新台幣匯率重貶1.03角，收在30.405元，匯市交投趨熱，一日爆出20.53億美元巨量。

出口競爭力出現死亡交叉 台幣實質匯率 高於韓元

國際清算銀行（BIS）最新統計顯示，新台幣與韓元實質有效匯率指數（REER）正式反轉，2月驚見新台幣實質匯率指數高於韓元、象徵韓國出口競爭力勝過台灣的「死亡交叉」，為2013年6月以來、六年八個月來首見。

楊金龍：我美元流動性沒問題

南韓和美國日前簽署六百億美元的「貨幣互換協議」。央行總裁楊金龍昨天拜會時代力量立院黨團，時力總召邱顯智會後轉述，楊金龍認為，儘管世界多國央行已與美國聯準會簽訂「貨幣交換協議」，但因我國央行與「國際清算銀行」（ＢＩＳ）及多家主要國際金融機構都簽訂融資機制，可藉由債券當抵押品，美元流動性沒有問題。楊也提到，這次疫情比ＳＡＲＳ更嚴重。

公銀房貸利率 下探1.1%

新冠肺炎疫情延燒，行政院周日（22日）緊急召集銀行高層會議，由政務委員龔明鑫主持，會中除要求公銀放款上，能充分反映央行降息1碼外，還擬定兩項銀行紓困專案，包括：自用住宅貸款額外下調1碼、以及除房貸外的消費性貸款額外下調2碼，自4月1日起上路，為期半年至9月底止。

金控上季投資 大賺5,000億

金控集團國內外投資獲利大爆發，根據金管會昨（23）日揭露最新資料，去年第4季金控集團海外投資帳上大賺近2,000億元，連四季創新高；國內投資未實現利益也首度衝破3,000億元，國內外合計則首度突破5,000億元，三創歷史新高紀錄。

十大海外市場 九處曝險增

去年第4季止，16家金控集團前十大海外市場，除香港外，曝險部位全面上升，香港受反送中事件影響，曝險部位再降至9,459億元，中國大陸市場曝險部位雖止跌，但受大陸經濟下行風險等因素影響，放款部位仍持續下降。

央行備戰 防流動性危機

中央銀行昨（23）日宣布，4月起定期辦理小規模附買回測試操作，被市場視為解決金融機構流動性問題的「超前部署」，為未來銀行可能發生金融危機時的應變機制預作準備。

元大金股利1.05元 新高

元大金控昨（23）日董事會決議，去年盈餘分派每股股利1.05元創新高，其中每股現金股息0.65元，股票股利每股0.4元，是睽違四年後再度發放股票股利。主因考量新冠肺炎疫情衝擊經濟，要厚實資本、提升財務強度，也顯示元大金對長期發展信心強，股本增加有利獲利能力更上層樓。

熱門新聞

王定宇：3月底大量工廠停工恐有台商回台潮

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

明起禁止轉機 陸生：價格差很大 航空業：雪上加霜

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

中鋼董事會通過 配發現金股利0.5元

房價所得比低才敢生子 一張表顯示新竹縣市最敢生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。