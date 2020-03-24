台指負乖離大 價差收斂

國家隊一連推出央行降息、限空令與國安基金場邊待命等穩定市場措施，激勵上周台股跌深反彈並一度重新站回9,000點大關。然而傳出美參議院否決金額龐大的刺激經濟方案，加上疫情持續發展拖累美股再度出現較大跌幅，23日台股隨之走跌、10年均線亦得而復失。

國泰證期分析師吳佩奇指出，由於台指負乖離已大，期現貨間的逆價差收斂至200點左右，在籌碼面部分可以看到外資上周在期貨的部位逆勢回升、選擇權空頭部位亦呈現下滑。不過代表整體市場多空態度的選擇權未平倉多空比下滑到139%，外資上周在現貨賣超金額累計亦超過千億。

在民間消費與企業獲利受疫情影響的情形未改善前，交易人避險需求帶動波動率指數（VIX）維持於高檔之際，買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）在震盪的盤勢下可望有獲利契機。