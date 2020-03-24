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獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
法院判曾是瑞芳郵局金牌業務員的張姓女子必須賠償中華郵政5000萬元。本報資料照片
法院判曾是瑞芳郵局金牌業務員的張姓女子必須賠償中華郵政5000萬元。本報資料照片

中華郵政瑞芳郵局的張姓前員工侵占超過300名客戶、約2億5000多萬元保費，中華郵政公司提民事求償部分勝訴後，向郵政互助保證會請求到4000萬的賠款。有員工不滿認為，全體員工每月扣薪累積的互助金該用於業務「過失」的賠補，拿來賠償舞弊案虧損十分不合理。

有中華郵政員工說，用其他員工的資源幫相關人等善後，等同變相鼓勵跟放任這樣的作為。倒是外勤投遞如果不幸發生車禍，無論是肇事者或被害人，似乎不在互助金的給付範圍。

中華郵政產業工會副理事長陳廣志指出，互助金應用於營業員遭詐騙、疏失造成的虧損，用來賠補故意犯罪行為的損失，實在不合理。而且這個案子裡的員工犯罪行為期間長達八年，追究根本原因，是郵政公司以壽險業績掛帥，疏於監督所致。公司未盡監督責任，不該讓員工繳費的互助金埋單。

中華郵政公司副總經理郭純陽說，公司與受害的保戶2017年達成協議，除了退還保費並加計2%的利息，總共損失兩億多元，張姓員工已還了4000多萬。公司提民事訴訟對當事人的損害求償一審部分勝訴，取得債權憑證後，就依規定向互保會請求個案最高的4000萬墊償。強調向這名前員工追討到其餘款項，會優先還給互保會。刑事的詐欺、侵占、偽造文書等告訴審理中。

2018年中華郵政互保會的財務報告顯示，在代償3000萬及用責任外互助公積支付1000萬之後，累積收支負的351萬元。對於員工的質疑，郭純陽解釋，互保會的成立精神正是「人事保證」：「員工因職務上行為對雇主為損害賠償時，由互保會代為賠償。」並澄清互保會沒有「破產」，只是去年單一年度財務入不敷出，累積還有五億四千多萬元。

產工指出，互保會性質屬民法第756條之2人事保證之保證人，保證人賠償金額以賠償事故發生時，受僱人當年可得報酬之總額為限。這個案子互保會賠了4000萬元，顯然加重互保會之責任，有失公平。產工說，許多企業和銀行現在紛紛改以「員工誠實保證保險」或「人事保證保險」取代保證人。郵政公司採行的互保會制度，應該與時俱進廢除。

中華郵政 保險

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