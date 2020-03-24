千萬元以下房貸 降息兩碼

中央銀行貨幣政策上周降息一碼，並對中小企業注資二千億元，行政院前天召集央行及八大公股銀行董事長等財金高層，除要求放款充分反映央行降一碼外，決定針對一千萬元額度以下的房貸降息兩碼，車貸、信用卡及消費信貸，則利率大降三碼。

銀行高層表示，過去銀行放款不一定充足反映央行降息，但此次政院要求各公股銀行要讓貸款戶有感減壓，立即享受利率減少百分之○點二五的好處。五大銀行新增房貸平均利率足額反映降息後，將降為百分之一點三六一，減幅之大史上新低。

公股銀行也針對房貸之外的消貸、車貸及信用卡循環利率，加碼降三碼（百分之○點七五），即多降○點五個百分點，從四月一日起至九月底；也就是說，背負卡債、消貸、車貸的公股銀行個人及企業戶，將有半年的喘息空間。

財政部長蘇建榮說，為讓民眾有更多所得花用，今年符合綜所稅首批退稅資格者，首度從七月底提早六月底發放首批退稅，預估近三百萬戶受惠。