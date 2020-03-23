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專家：美聯準會出招 人民幣跌勢可望回穩

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行23日發表周評，預期人民幣跌勢可望回穩。(路透社)
交通銀行台北分行23日發表周評，預期人民幣跌勢可望回穩。(路透社)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋23日發表人民幣市場周評指出，如同上周預期，疫情持續在歐美大國間流竄，在確診數激增下，世界各國防疫舉措已從國內地區性封鎖升級至國境封鎖的級別，恐慌避險及美元荒買盤推動美指新一波漲勢再起，亦壓抑人民幣走勢。

展望後市，現行外匯市場波動仍由避險情緒主導，後續將觀察美聯準會提出的政策執行成效，倘若美元荒得以緩解，人民幣匯率可望短暫獲得支撐。

美國上周閃電降息4碼，不但市場情緒未有止穩，反而加大金融市場動盪。市場避險情緒不斷增溫的結果，不僅推升美元指數，更加重美元荒的惡化，美元短率飆漲，貨幣市場陷入流動性短缺，其緊張氣氛又再激化美元避險買盤。

反覆惡性循環下，美指不斷創波段高，相對拖累人民幣走勢，不僅中間價創近四個月低，在岸離岸人民幣亦雙雙貶破7.10元兌1美元價位。

所幸聯準會隨後提出與九大央行達成貨幣互換機制，以擴大美元市場流動性，消息一出美元走勢稍有回落，人民幣跌幅稍作收斂。

最終上周離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約1002點，收在7.1227元，貶值幅度1.43%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約875點，收在7.0962元，貶值幅度1.25%。

另外，人行副行長陳雨露上周末表示，人民幣匯價將在7元附近波動，其對匯率的預期也是穩定的，此言論與人行先前宣布發行離岸央票一政策不謀而合 (本次預計於周四在香港發行人民幣100億元離岸央票，期限六個月)，顯然監管層對於維持匯率穩定的做法不僅在精神層面上信心喊話，亦透過實際政策支持。

境內貨幣市場方面，降準後首周，資金寬鬆態勢明顯，各主要期限利率持續下行，隔夜跌至0.90%以下，創下三個半月來新低。

而在公開市場方面，逆回購連續五周暫停，仍無礙利率走勢下行；周初人行開展人民幣1,000億元中期借貸便利(MLF)，期限一年，利率持穩於3.15%，出乎市場預期並未做調降。

3月份的貸款基礎利率(LPR)亦未有異動，顯示目前資金流動性充沛，市場情緒穩定，人行維穩的工具跟舉措仍有餘裕。

即便面臨跨季緊縮與稅期擾動，在大陸疫情持續好轉的當下，監管為保持對貨幣政策的操作彈性，並不急於與全球央行競相寬鬆。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)同上期相比大幅走弱，尤其短率下滑34到66個基點，顯示境內的寬鬆預期已外溢至境外市場，但考慮到本周將發行離岸央票，離岸人民幣流動性恐稍受擠壓。

人民幣匯率

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