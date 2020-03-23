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行政院紓困再一波 新方案最快本周出爐

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（23）日召開跨部會紓困會議，討論因應新冠肺炎疫的新一波紓困方案，會議中針對包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等方案進行討論，討論最後細節待近日確認後，預計最快可在本周可拍板、宣布。

新冠肺炎疫情衝擊各產業企業與勞工，行政院先提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，並搭配規模高達新台幣600億元的特別預算，以執行相關紓困、振興方案；隨著疫情越演越烈，蔡總統日前指示，以移緩濟急等方式，另外加碼400億元預算因應。

行政院近期由蘇揆每周多次召開跨部會會議，聽取各部會報告業務相關之紓困、振興方案規劃、辦理情形。蘇揆今邀集經濟部、財政部、金管會、中央銀行、交通部等相關部會，報告盤點紓困、振興方案進度，討論範圍含括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。

據了解，本次會議出席的部會首長，包括經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、央行總裁楊金龍，交通部次長黃玉霖。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）會後轉述指出，為因疫情對我潙經濟、航空、旅宿產業的衝擊，蘇揆召開會議討論。

Kolas表示，在會議中，相關部會陸續進行政策盤點，蘇揆聽取完各部會報告的進度後，認為要加快加速推出相關方案且必須周延，因此指示各部會再清楚盤點相關統計數字與預算，盡快擇日再議，拍板後，將盡速對外宣布。

Kolas說明，近期行政院陸續召開的紓困會議，聽取、討論各部會陸續提出的紓困方案，是根據特別預算600億億元及蔡總統指示加速紓困的400億元預算，只要一有新的進度，行政院就會討論後儘速宣布、實施。

對於特別預算的振興、紓困等相關方案，蘇揆曾指示除了防疫優先外，要秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則，來提出、執行各項紓困、振興計畫。

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