合庫24日起降存款利率 1年定儲機動利率0.84%
為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及利率未來走勢預期，合作金庫銀行決定調整各天期存款牌告利率，並自明（24）日起實施，調整後，1年期定期儲蓄存款機動利率降為0.84%、固定利率降為0.78%。
其中，活期性存款部分：
（一） 活期存款之一般及大額均調降0.04個百分點。
（二） 活期儲蓄存款之一般、大額均調降0.1個百分點、媒體薪資轉帳戶調降0.01個百分點。
一般定期存款與定期儲蓄存款：
（一） 機動利率：
1. 一般定期存款1個月期至3年期各期別：
（1）1個月期至1年期各期別均調降0.25個百分點；
（2）2年期調降0.27個百分點；
（3）3年期調降0.29個百分點。
2. 一般定期儲蓄存款1年期至3年期各期別：
（1）1年期調降0.25個百分點；
（2）2年期調降0.265個百分點；
（3）3年期調降0.3個百分點。
（二） 固定利率：
1. 一般定期存款1個月期至3年期各期別：
（1）1個月期至8個月期各期別均調降0.25個百分點；
（2）9個月期調降0.27個百分點；
（3）10個月期至1年期各期別均調降0.28個百分點；
（4）2年期調降0.27個百分點；
（5）3年期調降0.28個百分點。
2. 一般定期儲蓄存款1年期至3年期各期別：
（1）1年期調降0.29個百分點；
（2）2年期調降0.285個百分點；
（3）3年期調降0.3個百分點。
三、 大額定期存款與定期儲蓄存款：
（一） 大額定期存款：
1個月期至3年期各期別機動及固定利率均調降0.05個百分點。
（二） 大額定期儲蓄存款：
1年期至3年期各期別機動及固定利率均調降0.05個百分點。
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