金控集團去年第4季海內外投資獲利大爆發 三創新高

金控集團國內外投資獲利大爆發，根據金管會今（23）日揭露的最新資料，去年第4季金控集團海外投資帳上大賺近2,000億元，連四季創新高；國內投資未實現利益也首度破3,000億元，國內外合計則首度突破5,000億元，三創歷史新高紀錄。

不過，隨著今年以來新冠肺炎疫情擴散，預估今年第1季金控集團海內外投資表現，恐揮別去年第4季的榮景，甚至出現豬羊變色。

金管會今天揭露金控集團海外曝險最新資料，去年第4季止，16家金控集團海外投資、放款合計的曝險部位持續上升至19.6兆元，比上季大增1兆多億元，其中大部分是投資部位，有14.7兆元。

受國際市場變數多等因素影響，金控集團海外投資前年一整年都有未實現損失，而且虧損金額是逐季擴大，到前年第4季止，未實現損失擴大到1,471億元，是金管會對外揭露這項統計以來最大帳上虧損金額。

去年第1季才由黑翻紅，未實現利益更是逐季攀升，到第4季止，帳上獲利高達近2,000億元，有1,974億元，比上一季大增三成，再度刷新歷史新高紀錄，而且是連續四季創新高。

金控業者表示，去年全球股市、債市好轉，使得金融業投資部位評價產生利益；除此，新台幣貶值、壽險業避險比率降低等，都是造成金控集團海外投資帳上大賺的原因。

前十大海外投資市場，除了中國大陸外，也都持續獲利，美國市場未實現利益有956億元最多，其次是英國的未實現利益161億元。

中國大陸未現實虧損，則從上季的100億元縮小到46.75億元。業者表示，大陸經濟仍有下行風險，使得大陸市場持續出現未實現損失。

至於金控集團國內投資部分，在去年台股走強等因素下，去年第4季未實現利益高達3,155億元，比去年大增近五成，首度破3,000億元，也是歷年來新高。

國內外投資表現均不錯，使得去年第4季止，金控集團國內及海外投資合計，未實現利益高達5,129億元，比上一季大增四成多，也是首度突破5,000億元，同步創下歷史最高紀錄。