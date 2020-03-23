網家結盟屈臣氏 營運增添新動能

宅經濟當道！近期民眾減少實體活動紛紛閉關在家，強勁消費力促動龐大網購商機。看準女性消費需求，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（23）日宣布結盟屈臣氏，開設全新旗艦館，適逢屈臣氏網路商店六周年活動，PChome 24h購物線上屈臣氏旗艦館也祭出多重驚喜好禮。

網家表示，3月26日到29日期間，於屈臣氏旗艦館消費滿488元享88折，以及開架彩妝享77折等促銷優惠，且26日到4月22日使用 Pi 拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡／拍兔卡於館內消費，更享有加碼至7%的超值回饋。PChome 24h購物持續攜手知名品牌，透過雙方資源整合，再度擴大市場規模，開創銷售新利基。

網家執行長蔡凱文表示，近年來網家積極深耕女性市場、拓展年輕客群，藉由發展品牌多元性策略，結盟眾多國際美妝品牌加入，此次與連鎖強勢美妝通路合作，名店進駐使消費者可直接在線上購買，更為營運帶來新動能。屈臣氏旗艦館於今年2月中旬上線，至今銷量已大幅成長超過100%，賴以屈臣氏具競爭力的商品價格，以及忠誠的年輕客群，推升銷售運能持續成長。

蔡凱文也說，看好女性消費力的蓬勃發展，未來也將持續擴展市場版圖，預計近期將開設歐美保養品牌專館，加乘站上品牌效益。PChome 24h購物持續藉由上線DR.CINK、寵愛之名、提提研、Peter Thomas Roth等廣受女性消費者喜愛的知名品牌，強化美妝商品線的完整度，並且推動美妝品牌周活動，未來也將持續透過獨有促銷優惠組合，促動銷售成長動能，可望再創銷售佳績。

瞄準「她經濟」商機，PChome 24h購物積極開創服務新格局，近期許多消費者需長期配戴口罩，易導致肌膚悶熱不適，甚至造成局部出油，對肌膚保養的需求提高，因此帶動PChome 24h購物屈臣氏旗艦館的銷售動能攀升，可加強清潔及控油的「洗卸商品、乳液乳霜、保濕面膜」成為三大熱銷品類。

為提供消費者更充沛的商品選擇，網家表示，PChome 24h購物也將增加屈臣氏旗艦館內多樣化的美妝商品品項，提升女性客群好感度，並透過提供多元促銷優惠，全面滿足美妝保養市場需求，引領營運邁向嶄新里程碑。