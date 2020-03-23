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匯市帶量重貶 新台幣匯率貶1.03角收30.405元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

外資賣股撤出，台北股匯市上演雙殺行情。新台幣匯率今（23）日貶值1.03角，收在30.405元，台北外匯經紀公司成交量14.15億美元，盤中最高30.347元，最低30.46元。

美股在上周五大跌913點，美期指今日重挫熔斷，拖累今日台北股匯市表現，台股開低走低，終場重挫483.95點，終場以8,890.03點作收，下跌344.06點，10年線再度失守，成交量1,468.5億元；三大法人賣超209.7億元。

其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.55億元，投信賣超0.76億元，自營商賣超（合計）50.38億元，其中自營商（自行買賣）買超0.56億元，自營商（避險）賣超50.95億元。

自營商 外資

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