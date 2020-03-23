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未上市櫃年報因疫情出不來 4/28前要申請展延

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

為持續因應疫情，金管會今天宣布，未上市櫃及興櫃的公開發行公司，去年財報，若因疫情而無法如期公告申報者，可在4月28日前，向金管會申請展延申報，比照上市櫃公司。

因應近期新型冠狀病毒肺炎事件，對於會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，可能影響上市櫃公司公告申報去（108）年度財務報告的情事，金管會已於109年2月25日發布相關處理方案，包括會計師得採行替代查核程序及上市櫃公司申請延期公告申報相關事宜。

金管會表示，若未上市櫃的公開發行公司（含興櫃）仍無法於今（109）年4月底前公告申報去年度財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及去年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，並檢附前開文件依公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第4條規定，於今年4月28日前向金管會申請核准。

金管會提醒，未上市櫃之公開發行公司（含興櫃），對於展延去年度財務報告公告申報相關事項，應依證券交易法及證券櫃檯買賣中心重大訊息規定於公開資訊觀測站發布相關說明，以利投資人知悉。

金管會 興櫃 新冠肺炎

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