富達國際市場脈搏調查 大陸有望率先走出疫情陰霾

富達國際最新一項市場脈搏調查顯示，中國大陸有望率先走出疫情陰霾。該調查訪問了來自全球不同地區152位富達國際研究股票和債券的分析師，普遍預期在疫情全球大流行的情況下，大陸企業的損失相較其他地區為少，處於相對有利位置 ，有望率先從疫情中復甦。

根據調查，研究不同市場的分析師均認為新型冠狀病毒疫情將衝擊企業獲利。其中，85%的大陸市場分析師預期，疫情對區內企業的影響主要限於上半年，42%的其他市場分析師則預料疫情對所研究地區企業的影響將延續至下半年。

儘管達87%的分析師預期新冠疫情將有損大陸企業獲利，比例為各地區調查中最高，但大陸市場分析師普遍預計，企業受疫情衝擊的程度，將較其他地區來得溫和。

富達國際股票研究副主管Fiona O’Neill指，大陸是第一個受新冠病毒影響的國家 ，因此也有望較其他地區早一步復甦的推斷合乎常理。至於各國商業活動回復正常的實際所需時間，則很大程度取決於各地政府的抗疫措施。

至於西方經濟體，Fiona O’Neill表示，目前各地政府專注於減緩疫情擴散，同時盡力避免令經濟停擺。現階段還難以評估中西方應對疫情的不同作法，對經濟所帶來的影響差異。

疫情肆虐下，科技行業在應對疫情衝擊上處於一個相較其他行業為佳的位置，富達國際分析師普遍預期，疫情全球爆發，對整體科技行業企業的獲利影響將較其他行業為低。

Fiona O'Neill也指出，隨着各國為抗疫限制旅遊及社交聚會，科技行業中的電玩遊戲及遠距辦公等領域的發展將急速竄升，科技行業的經常性收入料將增加，可緩解市場對此行業現金流的憂慮。科技企業也是面對疫情準備最充分的產業之一 ，業內大多早已建立了遠距工作文化，同時所擁有的遠距辦公設備及技術，也較其他行業完備。

富達2020年3月季度市場脈搏調查訪問了152名分析師，調查時間為3月7日至3月12日。