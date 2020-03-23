國銀海外驚傳染疫？銀行：同大樓其他公司檢疫但無確診
新冠肺炎疫情延燒全球，近來境外移入案例激增，金融圈之前出現外商分析師出國隱匿結果返台確診的首例，今天則是傳出兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行泰國子行有人染疫，經查證為誤傳，兆豐銀強調，該行泰國子行與各分行人員均無人染疫，傳聞錯誤。
兆豐銀行說明，兆豐銀曼谷子行的挽那分行所在大樓，同棟九樓有一公司，因其往來客戶有員工染疫，因此這位客戶請該公司人員去做檢疫，結果為陰性，也就是無人新冠肺炎確診，但該公司仍關閉消毒。
兆豐銀強調，泰國子行挽那分行未受影響，仍正常營業中，且所在大樓九樓公司也沒有人確診新冠肺炎。
兆豐銀強調，兆豐銀海內外分行全員防疫升級，分地辦公，並嚴控進出、暫停差旅，因應疫情增溫採高規格防疫，也已經開始異地辦公，該行也祭出各類紓困措施，與大眾共同攜手抗疫。
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