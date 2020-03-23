快訊

林鄭月娥：25日起 非香港居民不准從機場入境

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

國銀海外驚傳染疫？銀行：同大樓其他公司檢疫但無確診

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒全球，近來境外移入案例激增，金融圈之前出現外商分析師出國隱匿結果返台確診的首例，今天則是傳出兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行泰國子行有人染疫，經查證為誤傳，兆豐銀強調，該行泰國子行與各分行人員均無人染疫，傳聞錯誤。

兆豐銀行說明，兆豐銀曼谷子行的挽那分行所在大樓，同棟九樓有一公司，因其往來客戶有員工染疫，因此這位客戶請該公司人員去做檢疫，結果為陰性，也就是無人新冠肺炎確診，但該公司仍關閉消毒。

兆豐銀強調，泰國子行挽那分行未受影響，仍正常營業中，且所在大樓九樓公司也沒有人確診新冠肺炎。

兆豐銀強調，兆豐銀海內外分行全員防疫升級，分地辦公，並嚴控進出、暫停差旅，因應疫情增溫採高規格防疫，也已經開始異地辦公，該行也祭出各類紓困措施，與大眾共同攜手抗疫。

兆豐銀行 肺炎 泰國 新冠肺炎

延伸閱讀

新冠肺炎擴及飛機製造廠 波音首位員工染疫病故

陳時中：機場攔截和居家檢疫是重要防線

台中檢疫替代所不夠用 再增140間

南投縣居家檢疫暴增466人 沒戴口罩禁入縣府

相關新聞

楊金龍：因應這波疫情 央行美元流動性沒問題

南韓和美國日前簽署600億美元的「貨幣互換協議」。央行總裁楊金龍下午拜會時代力量黨團，時力總召邱顯智會後轉述，楊金龍認為...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

國銀海外驚傳染疫？銀行：同大樓其他公司檢疫但無確診

新冠肺炎疫情延燒全球，近來境外移入案例激增，金融圈之前出現外商分析師出國隱匿結果返台確診的首例，今天則是傳出兆豐金控（2...

肺炎疫情升溫！三款超前部署兒童保單 另類兒童節禮物

隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續升溫，且已有學校因確診案例而全校停課一周，使得家長們憂心忡忡，除了提醒孩子要...

台銀土銀一銀降息 1年定儲失守1%

中央銀行上周四（3月19日）宣布降息1碼（0.25個百分點），國銀龍頭台灣銀行今天起調降各天期存款利率1碼，1年期定期儲蓄存款機動利率下滑至0.84% ，失守1%大關，土地銀行、第一銀行和彰化銀行，也都在今天同步降息。

股匯雙殺 台幣盤中貶值逾1角

新冠肺炎疫情持續擴大，台北股匯今天雙殺，台幣早盤以30.450元兌1美元、重貶1.48角開出，隨著台股大盤指數跌幅稍微縮小，台幣貶值幅度略為收斂，但貶值幅度仍近1角。

台股成提款機 外資今年累計賣超逾5000億

外資今年以來的持續對台股賣超，台灣證券交易所統計至3月20日止，外資上週賣超新台幣1282.43億元，3月以來賣超334...

傳逐筆交易卡卡 證交所：實際原因盤後查清

台股盤中逐筆交易新制今天上路，市場傳出有投資人感覺下單「卡卡」，速度緩慢，台灣證券交易所指出，是價格碰觸3.5%暫停交易...

台股開盤重挫 財長：國安基金可隨時進場

新冠肺炎疫情仍在升高，美股道瓊指數上週崩跌913點，台股今天開盤也重挫逾400點，財政部蘇建榮表示，國安基金已授權，萬一...

盤中逐筆交易上路 投資人記得更新下單軟體

台股盤中逐筆交易今天正式上路，券商提醒投資人，開盤前提早登入電子平台做更新，讓逐筆交易的看盤、下單更流暢

業者淨值比…all pass

金管會緊盯各家保險公司淨值比變化，以去年底各公司自結數來看，所有保險公司淨值比都在3%以上，均符合「資本適足」標準。

壽險加碼買股 喊放寬RBC

疫情引爆全球股災，為讓保險業安心加碼台股，業者提出降低股票風險係數等四項保險業資本適足率（RBC）暫行措施，金管會將蒐集相關數據後，進一步觀察評估；學者認為，逆景氣循環等RBC制度才剛上路，若任意變更，嚴謹度恐受影響。

熱門新聞

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

王定宇：3月底大量工廠停工恐有台商回台潮

明起禁止轉機 陸生：價格差很大 航空業：雪上加霜

中鋼抗疫 百億工程將啟動

宅經濟火熱 平板爆斷貨危機

鴻海大陸廠區復產 提前達標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。