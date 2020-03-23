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肺炎疫情升溫！三款超前部署兒童保單 另類兒童節禮物

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導

隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續升溫，且已有學校因確診案例而全校停課一周，使得家長們憂心忡忡，除了提醒孩子要勤洗手、戴口罩、回家立即更衣洗澡等防護措施外，全球人壽建議，此時家長可幫孩子檢視當初投保的保單，也可超前部署孩子的保障規劃，伴孩子平安長大，年年過好兒童節

台灣少子化加劇，每個寶貝出生後都是爸媽的心頭肉，根據內政部統計，107年出生嬰兒人數較106年減少1萬3,960人，年減7.2％，但衛福部調查發現，學齡前兒童因身體事故傷害送醫者占所有事故傷害情形約13.9%，其中以跌落占比最高；而學齡兒童身體事故傷害送醫者占比達23.3%，其中以撞擊、夾傷占9%最多，且高年級身體事故傷害比例最高；而家長們最常遇到的小孩腸病毒，甚至如日前高中生確診須入院隔離與治療等，皆需住院數日診治。全球人壽建議，家長們可超前部署醫療險、意外險及重疾或癌症險等3款保單，也是給孩子兒童節最好的成長禮物。

全球人壽表示，在預算有限的情況下，聰明的爸媽當然優先規劃守護兒童健康的必保清單，首先為醫療險，尤其是兒童抵抗力較弱，可用醫療險來轉嫁就醫、住院的相關花費，兒童的最佳醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療＋實支實付定期險」。許多父母為了省錢，可能會用較少的錢購買低額度的實支實付型保險，但除了住院及手術費用外，還有居家療養或是父母因照護須請假而造成的薪資損失等相關費用，是實支實付型保險無法提供保障。因此，兩者其實一樣重要，建議可將住院日額型搭配實支實付型一起投保，更加強化保障範圍。

許多家長也會糾結在定期險與終身醫療險該怎麼選？全球人壽建議，兩者互相搭配，保障更到位。終身險雖然保費較高，但具有固定年限繳完後便可終身保障的優點，許多父母都會買來當作孩子的第一個見面禮。然而，因終身險保費較高，在預算有限的前提下能買到的保額就會相對較低，此時就可搭配保費較低廉的定期險，提高保障額度，充分鞏固孩子健康保障，如遇住院、手術等狀況，有定期險做為輔助，便能替孩子規劃完整且到位的醫療保障。

其次，就是意外險。不管是學齡前或學齡兒童，都是正在探索世界的孩子，對於外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高，例如：跌倒、燙傷或撞擊等情形，投保意外險，能幫助爸媽減輕孩子意外發生時相關費用的負擔。

第三，則是重大疾病險或癌症險。全球人壽表示，重大疾病、癌症難以預防，惟有預先投保重疾險或癌症險，才能讓「萬一」發生時，足以負擔療程、藥物等昂貴費用，年紀越小時投保，保費相對較低，也能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

全球人壽強調，父母是孩子的重要支柱，更是孩子的保障來源，在為孩子遮風擋雨之前，務必先檢視自己保障是否完整、保額是否足夠。孩子的一生才正開始啟航，保險不必急著一次規劃完成，先從這3大保單著手，再逐步因應孩子的成長、狀況進行保單檢視及調整，讓保單成為陪伴孩子平安健康成長的最佳夥伴。

兒童節 保單

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