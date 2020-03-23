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王道銀行網路投保 保誠人壽專屬打造

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

國保誠人壽今（23）日表示，即日起與王道銀行攜手，為王道銀行用戶推出網路投保服務。王道銀行為台灣第一家原生數位銀行，英國保誠人壽在2018年與王道銀行簽約成為保險業務專屬合作夥伴，期望藉由雙方在不同領域的優勢，共同合作開拓商機，創造最佳綜效。

即日起，消費者可透過王道銀行App或網路銀行連結到「O速保專區」購買保險商品，預計將有超過33萬名的王道銀行客戶受惠，從選購、試算、投保、核保，輕輕鬆鬆e指搞定，一次滿足所有需求，消費者隨時隨地都可享有安全又便利的服務。不論是自駕機車、汽車、自行車或搭乘大眾交通運輸工具的民眾，都可以因應需求分別購買意外險；另有定期壽險、醫療險及旅平險供選擇，為王道銀行的客戶提供全方位保障。

英國保誠人壽王慰慈總經理表示，王道銀行是國內第一家原生數位銀行，在數位金融服務上，累積了豐富的客戶經驗，也積極地拓展年輕市場，與王道銀行攜手共同推出網路投保活動，正是彰顯英國保誠運用科技以為客戶創造更佳服務的承諾。

王慰慈指出，英國保誠人壽致力讓客戶更輕鬆、便利獲得保險保障。這是由於我們了解客戶的需要，特別是身處數位時代的千禧一族，他們尋求簡單、迅速、且貼合日益繁忙生活的解決方案。客戶希望可以輕鬆從網路上了解商品，享受無縫點到點的購買體驗。面對客戶在數位時代不斷變化的需求，「我們的首要任務是力求創新」，以幫助台灣民眾保障健康及增長財富。

王道銀行表示，王道銀行致力提供便利、安全、貼心的數位金融服務，希望藉由數位金融低門檻、無疆界、零時差的特色，為消費者生活創造更多便利性。王道銀行很高興與英國保誠人壽合作，提供消費者更完整的網路投保服務，使王道銀行的產品線更多樣與完善。

為了歡慶雙方攜手打造O速保專區，英國保誠人壽與王道銀行特別推出「王道有禮」網路投保活動。即日起至2020年5月31日，王道銀行客戶只要透過王道銀行App或網路銀行的O速保專區，連結至英國保誠人壽網路投保，並以王道銀行簽帳金融卡進行繳費，除了可享王道銀行簽帳金融卡1%的現金回饋，還可額外再享3%的現金回饋，刷卡繳保費的現金回饋共計4%，回饋金額無上限。

透過王道銀行O速保投保任一險種，還可參加英國保誠人壽「好禮月月抽」活動，活動獎項有Philips空氣清淨機以及friDay影音會員方案月卡。

英國保誠人壽網路投保平台提供「碎片化商品組合」，民眾可自行選擇符合需求的投保商品並且自由組合，再透過獨創的「保險購物車」功能，將符合需求的商品隨手放進購物車，聰明選購快意投保。防疫期間，減少出門的風險，可以透過網路投保購買保障，同時還有機會獲得豐富禮品。

王道銀行 國保 英國

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