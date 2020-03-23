聽新聞
test
0:00 / 0:00
業者淨值比…all pass
金管會緊盯各家保險公司淨值比變化，以去年底各公司自結數來看，所有保險公司淨值比都在3%以上，均符合「資本適足」標準。
新冠肺炎引爆全球股災，保險業淨值也下降，金管會官員表示，金管會將密切觀察個別壽險公司情況。
根據保險業資本適足性管理辦法規定，保險業最近二期淨值比率均未達3%且其中至少一期在2%以上，屬於「資本不足」。
如果最近二期淨值比率均未達2%且在零以上，則屬於「資本顯著不足」；淨值低於零，則屬「資本嚴重不足」。主管機關會視保險業資本不足程度，採取限期增資、限制資金運用範圍、提出財務業務改善計畫等監理措施。
台股下跌，保險業受波及淨值下降，外界擔心保險業淨值比會否因此出現「資本不足」情況，金管會官員表示，淨值比認定看「二期」，去年底保險業淨值比，以各公司自結數來看，全部都過關，在3%以上。因此，目前短期股市波動的影響如何，還需要進一步觀察，股價下跌是今年來的事，因此，最快反映是在今年上半年財報，但這僅有一期。
官員表示，即便6月底半年度的淨值比低於標準，最後還會看今年底的數字，也就是到明年3月年度財報出來才會確定，因此，對各壽險公司淨值比影響，可再作觀察，以評估是否需有因應作法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言