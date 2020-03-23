快訊

世界知名男高音多明哥 自爆確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業者淨值比…all pass

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

金管會緊盯各家保險公司淨值比變化，以去年底各公司自結數來看，所有保險公司淨值比都在3%以上，均符合「資本適足」標準。

新冠肺炎引爆全球股災，保險業淨值也下降，金管會官員表示，金管會將密切觀察個別壽險公司情況。

根據保險業資本適足性管理辦法規定，保險業最近二期淨值比率均未達3%且其中至少一期在2%以上，屬於「資本不足」。

如果最近二期淨值比率均未達2%且在零以上，則屬於「資本顯著不足」；淨值低於零，則屬「資本嚴重不足」。主管機關會視保險業資本不足程度，採取限期增資、限制資金運用範圍、提出財務業務改善計畫等監理措施。

台股下跌，保險業受波及淨值下降，外界擔心保險業淨值比會否因此出現「資本不足」情況，金管會官員表示，淨值比認定看「二期」，去年底保險業淨值比，以各公司自結數來看，全部都過關，在3%以上。因此，目前短期股市波動的影響如何，還需要進一步觀察，股價下跌是今年來的事，因此，最快反映是在今年上半年財報，但這僅有一期。

官員表示，即便6月底半年度的淨值比低於標準，最後還會看今年底的數字，也就是到明年3月年度財報出來才會確定，因此，對各壽險公司淨值比影響，可再作觀察，以評估是否需有因應作法。

保險 金管會 壽險公司

延伸閱讀

元大證買原油正2ETF 金管會：非自營部位

原油正2爭議 元大：過程絕無不法

利變保單將降息 分紅縮水

責準率估下修 保費看漲

相關新聞

壽險加碼買股 喊放寬RBC

疫情引爆全球股災，為讓保險業安心加碼台股，業者提出降低股票風險係數等四項保險業資本適足率（RBC）暫行措施，金管會將蒐集相關數據後，進一步觀察評估；學者認為，逆景氣循環等RBC制度才剛上路，若任意變更，嚴謹度恐受影響。

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

業者淨值比…all pass

金管會緊盯各家保險公司淨值比變化，以去年底各公司自結數來看，所有保險公司淨值比都在3%以上，均符合「資本適足」標準。

公銀救經濟 擴大資本支出

新冠肺炎疫情嚴重衝擊產業與經濟，財政部動員旗下公營事業，擴增今年資本支出預算，以利刺激內需經濟，包括各種IT資訊系統或其他設備汰換、升級相關採購，以及自有行舍的都更、修繕或是購置等等，要求各行庫至少增加一成資本支出預算，或將明年預算提前至今年運用，希望能多擠出約百億規模投注國內市場。

紓困貸款 公銀有苦難言

新冠肺炎疫情持續擴大，重創經濟成長，公股行庫在此非常時期，任務角色多重，但不少行庫私下最感苦惱的是配合政策辦理紓困貸款，碰到不少在民營銀行碰壁的企業要求紓困，但這些企業是從未往來過的陌生客戶，導致銀行授信難為，作業負荷大增。

一銀、台企銀老董 逆勢買進自家股

新冠肺炎蔓延全球引發股災，台股也在外資連番大賣下崩跌，金融股更成重災區，股價重挫甚於大盤，由於六家上市公股金控、銀行股都已經實施員工持股信託，員工看到股價跌破進場成本難免心痛，有公股行庫老董帶頭買股鼓勵同仁，包括第一金董事長廖燦昌、台企銀董事長黃博怡，股災衝擊下均逆勢買進自家股票。

原油正2免清算 元大三點澄清

金管會放寬期信ETF下市門檻，使元大S&P原油正2免除清算危機，但過程因有投資人提前停損，錯失交易機會，加上元大證券造市介入，有投資人不解懷疑消息走漏，為此元大證券、元大投信聯合發布澄清，強調程序絕無不法。

黃男州專訪／玉山金拓點 串聯亞太市場

玉山金控2019年繳出稅後純益200.99億元的成績單，年增17.8％，連八年創新高，今年決議配發1.588元股利，連續13年配發股利，以3月17日收盤價23.55元計算，殖利率高達6.74％，屬於優質高殖利率金融股。

黃男州專訪／做好五個L 強化競爭力

問：數位轉型要怎麼著手？

黃男州專訪／他愛閱讀 推薦決策的兩難

玉山金總經理黃男州運動上曾參加過環島，也喜愛打桌球，第三喜好就是閱讀。他推薦投資人閱讀《決策的兩難》以及《Creating Great Choices》，作者羅傑．馬丁Roger Martin。

連氐投資心法：高出低進 掌握甜蜜點

連乾文投入職場即在證券領域，從都市計畫的學術領域到股市傳產、科技領域，經歷過法人到股市名嘴的不同階段，深知體會到在股市中，「正確學習是一切偉大的開始！」

股海「阿文師」連乾文 產學納百川

連乾文在股市享有「阿文師」的股市名嘴稱號，股市技術分析侃侃而談，傳產、金融及科技產業趨勢也能深入剖析；從都市計畫研究所的碩士畢業，進入職場就跟股市結下不解之緣，擔任過產業研究、法人操盤等工作，才能跟投資人深入淺出談論股市脈動，主要靠得就是持續不斷學習。

熱門新聞

疫情衝擊股市會比當年金融危機更嚴重？內行人勸：歷史是拿來打破的

獵殺台積叛將的女法官 讀懂改穿律師袍的她

500個感測器布陣揪違規 苗栗2石化廠各罰10萬元

中油：明起油價降1.3元 92無鉛每公升19元

快找發票！去年11-12月期發票 千萬特別獎還有五張沒領

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。