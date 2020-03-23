業者淨值比…all pass

金管會緊盯各家保險公司淨值比變化，以去年底各公司自結數來看，所有保險公司淨值比都在3%以上，均符合「資本適足」標準。

新冠肺炎引爆全球股災，保險業淨值也下降，金管會官員表示，金管會將密切觀察個別壽險公司情況。

根據保險業資本適足性管理辦法規定，保險業最近二期淨值比率均未達3%且其中至少一期在2%以上，屬於「資本不足」。

如果最近二期淨值比率均未達2%且在零以上，則屬於「資本顯著不足」；淨值低於零，則屬「資本嚴重不足」。主管機關會視保險業資本不足程度，採取限期增資、限制資金運用範圍、提出財務業務改善計畫等監理措施。

台股下跌，保險業受波及淨值下降，外界擔心保險業淨值比會否因此出現「資本不足」情況，金管會官員表示，淨值比認定看「二期」，去年底保險業淨值比，以各公司自結數來看，全部都過關，在3%以上。因此，目前短期股市波動的影響如何，還需要進一步觀察，股價下跌是今年來的事，因此，最快反映是在今年上半年財報，但這僅有一期。

官員表示，即便6月底半年度的淨值比低於標準，最後還會看今年底的數字，也就是到明年3月年度財報出來才會確定，因此，對各壽險公司淨值比影響，可再作觀察，以評估是否需有因應作法。