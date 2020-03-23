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壽險加碼買股 喊放寬RBC

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導
新冠肺炎疫情蔓延，全球金融市場動盪不安，金管會鼓勵擁有上兆資金的保險業進場買股。 本報系資料庫
新冠肺炎疫情蔓延，全球金融市場動盪不安，金管會鼓勵擁有上兆資金的保險業進場買股。 本報系資料庫

疫情引爆全球股災，為讓保險業安心加碼台股，業者提出降低股票風險係數等四項保險業資本適足率（RBC）暫行措施，金管會將蒐集相關數據後，進一步觀察評估；學者認為，逆景氣循環等RBC制度才剛上路，若任意變更，嚴謹度恐受影響。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
疫情衝擊股市，金管會接連採取穩定措施，包括鼓勵金融業加碼台股，其中以保險業可投入股市空間7兆多元，銀彈最多，但股價下跌，保險業持股部位計算RBC也相對不利，保險業者最近提出建議，希望在RBC相關規定採取暫行措施。

包括第一，降低股票計算RBC的風險係數。風險係數愈低，計算出來的RBC愈高。

第二，投資股票的逆景氣循環措施計算有上下限各10%，業者希望打開下限，不要限10%，如此可讓計算出來的風險係數較低。

第三，股票價格從現行半年均價，拉為一年。因最近股價低，拉長後，未來股價若漲，有助RBC提高。

第四，股票評價，未實現損失部分直接打折計算。例如，過去金融海嘯時，曾對未實現損失只認列20%。

對於業者建議，知情官員表示，金管會尚未接到壽險公會正式建議，可能要跟保險業者進一步溝通，包括了解相關影響數據等，以利後續評估。

據了解，業者部分建議內容涉及國際趨勢、會計制度，金管會可能持保留態度。

官員表示，保險業在金管會推動的強化體質方案後，體質已漸強化，去年也都賺錢，因此需要觀察跟評估這波股災對保險業衝擊程度，現在距離6月底RBC計算也還有時間。

官員強調，逆景氣循環措施本身就具有調節功能，例如最近股價下跌，計算RBC的風險係數也因此自行折半，金管會會密切觀察，也會看各公司狀況。

交大財務金融研究所教授葉銀華認為，股票價格從原本的年底收盤價改為半年均價，及剛實施的逆景氣循環措施，都是考量保險業長期特性，RBC制度若經常任意變更，恐怕會影響RBC標準的嚴謹度。

葉銀華強調，他不是反對，而認為要更精準數字佐證，尤其像逆景氣循環措施才剛實施，當初也都是跟業者溝通後採行制度；他認為，業者可先檢視風險控管及風險限額是否足夠。

保險 金管會 景氣

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