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克羅埃西亞首都防疫封城 遇140年最強震

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0056規模首度破500億元。元大投信官網
0056規模首度破500億元。元大投信官網

國安基金宣示進場，宣告台股護盤行情啟動，各大內資機構包括投信也響應，值得留意此波「抗疫」大作戰，操盤主動式基金的投信經理人雖面臨贖回及進場的兩難壓力，但台股ETF大成長，尤其元大高股息（0056）吸金190億元，高居第一，總規模首度破500億元；成為加碼台股的另股力量。

投信投顧公會統計，台股主動式基金規模較1月時下滑，在國安基金帶頭喊布局，基金經理人要先解決贖回才能進場，與此同時，被動式ETF卻因規模大躍進，反而有自然的動力買台股，總計此波台股ETF吸金近400億元。

以新春開紅盤為分水嶺，包括元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續、富邦公司治理和國泰股利精選30，五大人氣ETF波段共磁吸365億元，特別是老牌的元大台灣50和元大高股息，分別都有百億元吸金水準，相關資金投向台灣50、中型100成分股。

元大台灣50在開紅盤時，規模僅約640億元，經此波下跌，規模暴增153億到793億元，直逼800億元關卡。而ETF受益人最多的元大高股息，更強吸190億元到510億元，首見「五」字頭，創下該ETF成立來最高紀錄。

元大高股息也因此躍居台股前五大ETF，僅次於元大台灣50、元大台灣50反1、中信高評級公司債和元大AAA至A公司債，是該ETF歷年最佳排名。

元大臺灣ESG永續、富邦公司治理和國泰股利精選30，則各自吸金數億到10億元不等，分別也都有規模突破表現。合計這五檔ETF就有1,450億元規模，直追整體主動式台股基金的1,788億元。

法人分析，投資人下跌時更願意買進，主要是相關ETF配息不錯又分散布局。在存股、配息的觀念推廣下，「殖利率」逐漸為股民進場新指標。

另一方面，看準高股息，元大投信推出月配息+年終配的台股高股息優質龍頭基金，亦傳出募集2、300億元佳績，並預計本周進場，逢低布局，有望進一步推升投信進場買股資金。

元大投信 高股息 ETF

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