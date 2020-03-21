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元大原油正2有爭議？元大投信2,000字長文一次說清楚

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大投信特別發布2,000字公告，將元大S&P原油正2的來龍去脈全部說清楚。元大投信官網
元大投信特別發布2,000字公告，將元大S&P原油正2的來龍去脈全部說清楚。元大投信官網

大S&P原油正2（00672L）因金管會寬限赦免，免除下市危機，但不少投資人對政策轉彎不解，甚至提出質疑，為此元大投信特別於周末加發2,000字的大幅公告，將來龍去脈說清楚，強調過程絕無不法，一切依規定行事，也希望投資人勿任意聽信市場謠言。

元大投信首先回應，主管機關原於去年7月頒布期信ETF下市規定，內容指出，若期信ETF滿足下述條件，應即刻申報清算：（一）對不特定人募集的期貨信託基金，（二）屬於期信ETF部分，近三個營業日的基金平均淨值較其最初發行淨值累積跌幅達90%，或基金平均規模不及2,000萬元，須申報清算。

其後因國際油價重挫波及，今年3月5日到17日間，元大S&P原油正2所連動的西德州原油期貨，下跌幅度達40.6%，使ETF淨值由9.59元大跌至2.18元，跌幅77.3%。

元大投信考量，元大S&P原油正2已接近前開函令應申報清算條件，但在此之前，尚未有ETF滿足條件而下市，故該投信先於16日前往證交所，進行該ETF下市流程之討論，顯示其對主管機關擬放寬下市的標準也不知情。

過程中，元大投信並考量元大S&P原油正2受益人眾，到今年2月底，總計有7萬名投資人，若因油價大跌就清算，影響甚大，因此又於18日赴期貨公會反映，建請主管機關基於保護投資人權益，盱衡市況，讓元大S&P原油正2得免於清算。

未料18日晚間，西德州原油期貨又重挫23%，導致元大S&P原油正2淨值又從2.18元跌到1.4元，加上日16的2.4元、17日的2.18元，三天內平均淨值僅1.99元，滿足清算門檻。

元大投信顧及作業流程應透明即時，以保障投資人投資權益，因此於19日開盤時，便於元大投信官網及元大投信ETF網站發布公告，也於公開資訊觀測站刊登重訊，通知元大S&P原油正2已達主管機關之清算門檻，該投信將報請主管機關核准後終止信託契約。

值得注意在公告刊出後，元大S&P原油正2因籌碼已用罄，原先連日大幅溢價，而在清算公告發布，影響投資人開始出脫部位，使ETF又轉為大幅折價。終場元大S&P原油正2以下跌34.4%作收，成交量66.7萬張。

元大投信表示，元大S&P原油正2大幅折價，正反映股市交易價格低於ETF淨值，投資人賣壓湧出，價格賣太便宜，為此，造市券商應盡平抑市價責任，故於市場中進行大量買進，但買進與是否清算無關。

且流動量提供的造市商，均為風險中立的市場參與者，在其提供流動量之際，必須就相關部位另建立避險部位，並非基於與投資人對作等目的，而是正常合理的造市行為。

當天元大S&P原油正2的各大造市商，均以正常價格協力進行造市，部位也都是自營商造市「避險」之用，交易所網站明確載明，非如市場謠傳之圖利內部人等內線交易。

進一步統計，元大S&P原油正2也曾於2019年11月21日及2019年11月22日大幅折價，市場流動量提供者分別在兩段時間買進45,761張、80,682張，代表此操作為ETF造市商平衡價格所進行的操作。

媒體報導上，19日中午收盤前，因金管會主委顧立雄上午參加立法院財委會後表示，將對元大S&P原油正2延請證期局放寬下市門檻，積極討論中。顧立雄也特別提到，元大S&P原油正2是否有緩清算或緩下市，會斟酌特別情況，考量近期波動比較劇烈；研議方向則擬從近三個交易日，寬限到30天。

對此元大投信仍依程序辦理，預備清算作業，至19日下午，該投信於金管會網站得知主管機關發布更新函令，除寬限期信ETF清算計算期，也增訂考量海內外市場波動的例外豁免。故元大投信調整公司官網及ETF網站公告，同步刊登於公開資訊觀測站，告知元大S&P原油正2不需立即清算，避免投資人持續恐慌拋售。

其後因19日晚間，油價又有戲劇性變化，西德州原油暴漲24.3%%，推升元大S&P原油正2結算淨值重返2元，加上ETF豁免下市消息發布，20日開盤吸引大量買盤湧入，終場元大S&P原油正2收漲85%。

與此同時，元大S&P原油正2溢價大增，造市商又介入賣出，總計當天賣出11.5萬張，也屬於穩定市場價格的正常操作。

元大投信強調，元大S&P原油正2雖無立即清算風險，但油價波動仍大，以20日晚間，西德州原油期貨價格又下跌12.6%，足見產品風險可觀。自該ETF發行以來，該投信均積極呼籲投資風險及折溢價狀況，投資人應仔細評估，避免承擔無法承受之風險。

因此綜上，元大投信對主管機關擬開放下市門檻均毫無所悉，亦致力於保障投資人權益，奔波周邊單位建請免於清算。經主管機關調整法令，元大投信亦迅速告知最新資訊，過程無任何不法，呼籲投資人勿任意聽信市場謠言。

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