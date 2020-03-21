傳元大自肥提前大買原油正2 金管會：不容券商藉機獲利

受到國際油價暴跌影響，元大S&P原油正2 ETF（00672L）元正要向金管會申請清算後下市，金管會19日發布函令放寬標準，讓該檔ETF逃過下市危機。但網路傳出在金管會發布函令當天，元大自己買進逾12萬張，有「自肥」嫌疑。金管會今表示，發布函令前未向元大證有過接觸，已請證交所進行查核，不容許券商藉機獲利。

針對網路傳出元大證券「自肥」，金管會今大動作澄清。金管會證期局表示，19日修正標準是為避免7萬多名散戶權益受損，「元大原油正2 期貨ETF」的散戶投資人有7萬多人，僅因單日國際原油價格重挫，使該ETF立即達到標準而被迫清算，將影響廣大投資人權益，所以為減緩市場單日價格大幅波動短期衝擊，並避免投資人受損，才修改標準，「發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸。」

外界質疑元大證券19日買進該檔期貨ETF達12萬張獲利，金管會表示，已請證交所依監視制度辦法進行查核，經查元大證券的純自營帳戶沒有為自己買賣，12萬張是元大證券的ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，但相關帳戶交易的合理性將再進一步分析。金管會絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

針對投資人權益受損，金管會強調，期貨ETF若達到清算標準，需先向金管會申請核准後再依證交所現有ETF下市規範辦理，中間須約1至1.5個月期間，且確定下市日期依法要對外公告，不是達到清算標準後立刻下市。如果有投資人在19日有因聽從券商建議先行出售，而認為有權益受損，可檢具事證向金管會提出申訴。