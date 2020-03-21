「台灣Pay」優惠多多 防疫期間體驗小小確幸

防疫時期，使用「台灣Pay」正是時候！除了購買口罩付款，方便、安全、免手續費外，一般聚餐、團購分帳，使用「台灣Pay」轉帳最為便利，款項即刻入帳、免找零，安全、便利又快速。

109年底前，使用「台灣Pay」轉帳免手續費，民眾可透過台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、陽信銀行、台中二信、三信商銀及中華郵政等12家金融機構的「行動銀行」App，以「台灣Pay」QR Code掃碼轉帳；亦可透過「台灣行動支付」App來綁定18家金融機構的金融卡，每筆轉帳交易都同享免手續費優惠。

此外，各健保藥局/小型商店亦可順勢導入「台灣Pay」收款，只須在收銀檯張貼「台灣Pay」收款QR Code，即可提供民眾以「台灣Pay」掃碼消費，免找零、快速結帳，防疫期間，已有多家金融機構加碼推出免收單手續費活動，詳情請洽各該金融機構，敬請把握。

為鼓勵民眾善用行動支付，「台灣Pay」推出多檔好康優惠行銷活動，包含民生消費之全聯（單筆消費300元，享福利卡福利點300點）、全家（單筆消費滿100元，享15元回饋）、萊爾富／OK（單筆消費60元，獲「茶葉蛋」兌換券1張）等連鎖超市超商之優惠折扣；更有防疫物資之丁丁藥局（單筆消費滿500元，享100元回饋）、美食餐飲之築間鍋物（單筆消費滿500元，享50元回饋），以及優質早午餐之Q Burger（每月消費金額，享20%現金回饋）等多元好康優惠。

針對首次使用「台灣Pay」進行購物、繳費或繳稅，並達2筆交易門檻之用戶，提供「首刷禮」200元現金回饋，以吸引更多消費者下載並使用「台灣Pay」，鼓勵民眾使用行動支付，在防疫期間，還能體驗並享有小小確幸！更多「台灣Pay」專屬優惠活動，詳情請參閱「台灣Pay」網站、「台灣Pay」粉絲團及Line官方帳號。