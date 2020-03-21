王道銀法說 將伺機增加外幣資產

美國聯準會（Fed）3月無預警大降息達6碼，台灣央行也跟進降息1碼，王道銀行（2897）法說會上指出，降息對金融業利差收益均是負向，而王道銀台幣利差偏低主因以企金為主，未來會在適當機會增加外幣資產部位。

王道銀行營運長張政權指出，王道銀去年全行整體存放利差1.43%，其中，外幣利差去年度平均1.83%，涵蓋美元為主，其他還有港幣、歐元等，而台幣利差去年則為1.16%，比同業平均2018年台幣利差1.34%要低，這是因為王道銀主要以企金放款為主，而企金業務較為競爭，利差相對於消金零售業務利差為低，因此王道銀的台幣利差低於同業。

他表示，降息對金融業利差收益影響都是負向，且美國近來大將席，但外幣債券價格卻沒有如過去一般因反映降息而上漲，反而外幣債券部位評價卻出現小幅縮減。

不過，張政權表示，預期這應是市場過於恐慌的短期現象，待恐慌情緒平緩後，應該會有所回升。目前王道銀各關係企業外幣部位不多，未來可能適當時機增加外幣部位。