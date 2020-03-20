王道銀法說 強化企金優勢 提升手續費收入

王道銀行（2897）舉行線上法說會，公布去年合併集團企業稅後純益20.27億元，年成長4.34%，王道銀行本身個體稅後純益11億元，年成長15.27%，每股稅後純益（EPS）為0.45元，旗下租賃與美國子行獲利均創歷史新高。

不過，王道銀行新任總經理李芳遠首度出席法說會指出，今年整體經濟因為新冠肺炎疫情衝擊，以及降息影響，將審慎從事並嚴控風險，首重提升手續費收入，結合TMU金融商品行銷、外匯與交易、企金部門，深耕並帶進更多跨國營運的中大型客戶，開發在利率資產交換SWAP、即期換匯、遠匯與貿易融資等商機與業務量，並持續支持個金業務發展，在消金信貸與財富管理雙向加強。

李芳遠並表示，去年手續費年成長三成，主因在結構性貸款著墨較深，希望在既有基礎上持續開發較有利基客戶，滿足其結構性貸款或潛在併購融資需求，均有利於今年追求手續費持續成長。