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永豐金董事被提名人名單出爐 陳思寬出任董座呼聲高

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控今（20）日晚間公告最新股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單，新董事長人選極有可能由上誼文化實業代表人陳思寬、也是現任中華經濟院院長出任。 聯合報系資料照
永豐金控今（20）日晚間公告最新股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單，新董事長人選極有可能由上誼文化實業代表人陳思寬、也是現任中華經濟院院長出任。 聯合報系資料照

永豐金控今（20）日晚間公告最新股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單，現任永豐金控董事長翁文祺未在名單中，市場推敲，翁文祺將完成階段性任務卸任董座，新董事長人選極有可能由上誼文化實業代表人陳思寬、也是現任中華經濟院院長出任。

永豐金控新的董事（包含獨立董事）名單人選與現任差異極大，新人選包含永豐銀董事曹為實、永豐金控董事葉奇鑫、陳思寬以及東吳大學校長潘維大。

但由於考量葉奇鑫為科技法專家以及曹為實的經歷，未來新的董事團隊推舉出的新任董事長有可能由陳思寬擔任。永豐金控對此回應，新任董事長必須經過兩關，包含今年股東會以及董事會，現在並沒有新任董事長名單。

永豐金控回應，第七屆董事提名名單具有專業、多元化、引進女性董事等三大特色，有助於更深化公司治理。

永豐金控表示，新任董事候選人，在獨立董事專業上借重潘維大深厚法律素養、其餘兩位獨董候選人以財經政策策略，會計專業，可以發揮策略建議、強化審計、公司治理的專業及多元化功能。

陳思寬以女性董事及專精總體經濟、貨幣政策出任，其他候選人有經營團隊經理人，具有國際投行及財務豐富經驗，數位金融及法律專才，綜觀七位董事候選人各自專業能力，多元化，結合永豐金控未來發展策略、追求獲利成長、公司治理、金融科技、社會責任策略方針，充分顯現提升永豐金控優勢及因應時代潮流的長遠競爭力的特色。

翁文祺在接任永豐金董事長期間，永豐金控獲得多家信評調升信用評等，並獲選台灣永續指數成分股、證券交易所公司治理100指數成分股等。永豐金控去年獲利更創金控成立以來歷史次高；股東權益為近5年最佳成績；2019年總資產規模已成長至1.83兆元。

永豐金控 股東會

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