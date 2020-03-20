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定存族哭哭 台銀23日起降息1碼

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

中央銀行昨天宣布降息1碼，台灣銀行今（20）日下午表示，將自下周一（3月23日）起調整新台幣存款利率，降息後一年期定期儲蓄存款機動利率0.84%，固定利率0.79％，靠存款利息過活的退休族更苦的日子來了。

中央銀行自3月20日起調降重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。台灣銀行表示，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自2020年3月23日起，調降新台幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06至0.30個百分點，並調降活期性存款利率，調整幅度0.01至0.10個百分點。

攸關定存族權益的定期儲蓄存款利率調降後全面失守1%，3年期定期儲蓄存款機動利率0.865％，固定利率0.815%。

以定儲100萬元來說，一年利息收入約減少2523元；台銀宣布調降之後，其他行庫應該會即刻搭上降息列車，同步調降利率。

台灣企銀表示，因應低利率環境，台灣今年可能出現實質負利率情況，由於全球央行積極維持寬鬆政策及低利環境下，投資人風險偏好度低，普遍已轉為偏向保守，預期市場上較受歡迎的穩健型金融商品，可能會以投資型保單為主。

新台幣 降息 台灣銀行

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