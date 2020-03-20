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央行降息 法人：穩定企業營運台股短線仍受疫情影響

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

近期國際金融市場波動劇烈，中央銀行19日召開第1季理監事會宣布降息一碼，富達投信股票基金經理人白芳苹認為，此次降息幅度在市場預期範圍內，央行降息可紓緩企業的資金壓力，在局勢動盪之下有助於穩定企業營運。

如同國際央行紛推出政策，希望為經濟提供更多支撐，台灣央行宣布降息1碼、即0.25個百分點，也是2016年7月1日以來首次降息，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別從1.375%、1.75%及3.625%降至1.125%、1.5%及3.375%，重貼現率不僅跌破國際金融海嘯時期的1.25%，創歷史新低紀錄。

白芳苹表示，目前劇烈的市場表現顯示市場仍在反應疫情帶來的不確定性，展望後勢最關鍵的還是東亞以外歐美疫情的變化。中國大陸官方數據呈現疫情受控，韓國也趨緩，但歐美官方對疫情舉措相對亞洲慢，因而疫情趨緩的時間可能會較長，但已積極展開防疫措施則為正面訊號。

展望未來，疫情對股市帶來短線衝擊，但中長線來看，低利率環境、資金充沛，還有主要國家財政刺激政策等卻將預估延續至少到2021年中以後，雖然近期股市不排除呈現恐慌情緒，但待全球疫情漸受控，預期未來將出現低通膨、低利率、資金充裕，且經濟將回溫的有利情勢。

富達投信預期，台股料將震盪整理，疫情及營收等不利訊息短線將測試股市承受力，但台灣上市企業體質仍健康，現金流量與利基產業如半導體、電子零組件的競爭力仍屬中長線正面。此外在股市價值評估部分，台股平均股息率超越4%為全球翹楚，為台股的吸引力所在。

富達投信預計下旬開始，復工加速以及產業不致斷鏈，樂觀訊息將增加投資人信心。因為在家工作或者遠距工作風潮，企業對於IT雲端運算需求增加，三個投資主軸包括5G基礎建設、疫情加速雲端運算與資料中心需求以及中國半導體自主化需求受惠之電子零組件，皆為投資人可留意買點的亮點族群。

疫情 降息 雲端運算

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