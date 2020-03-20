盤中強升近3角!新台幣升2.04角收30.302元 近一周高點

三大財經部會聯手救市，台北股匯市今（20）日爆發報復性反彈，新台幣匯率盤中最高升抵30.21元、最多升值金額逼近3角，終場升值2.04角，收在30.302元，為近一周高點，台北外匯經紀公司成交量13.42億美元。

台股開高走高，終場以9,234.09點作收，大漲552.75點，成交量2,340.27億元；三大法人賣超233.55億元。值得關注的是，外資及陸資（不含外資自營商）仍持續賣超219.06億元，外資賣股後是否持續撤出匯市，為影響新台幣後市的重要變數。

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，三大財經部會昨日先後出招，包含中央銀行宣布降息1碼、加碼對中小企業的2,000億元專案融資，金管會也宣布台股的限空令，國安基金今日也正式進場護盤，激勵台股激漲、上演報復性反彈戲碼。