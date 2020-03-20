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退休族哭哭！1年期定儲利率跌破1% 存400萬利息少萬元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

仰賴利息收入度日的退休族哭哭了。中央銀行19日宣布降息1碼（0.25個基本點），各銀行將從自今（20）日起公布最新牌告利率，以國銀龍頭台灣銀行而言，今日傍晚就會公布最新存款牌告，並自下周一開始適用，預估各年期存款利率將調降1碼、亦即0.25個百分點，1年期定儲存款機動利率將由現行的1.09%下滑至0.84%，失守1%大關。

銀行調降利率後，存款戶利息將大失血。舉例而言，擁有400萬元存款的退休族，過去定存1年（整存整付、複利計算），以1.09%利率計算，一年下來可獲得43,818元的利息，未來降至0.84%後，1年只能領到33,730元，大幅縮水10,088元。

銀行主管透露，央行這次降息，主要是為了減輕受疫情衝擊的企業與個人的償債能力，央行總裁楊金龍在理監事會議會後記者會上便宣示，央行降息後，銀行利率一定會充足反應1碼幅度，和過去做法略有不同。

「以前央行的做法是考慮退休存款戶的心情，存款利率降幅可能只有央行降息幅度的一半，但放款利率卻是全額反應，但這樣的做法對銀行較不公平，等於是由銀行去補貼存款戶利息」，銀行主管說。

但這一次，楊總裁的宣示讓銀行在存放款利率上將會充分反映資金成本，因此，各天期的存款利率也將降足1碼，並自下周一開始實施。

央行降息雖然對仰賴利息過活的退休族不利，卻能明顯減輕企業、個人的貸款負擔，在銀行調降存款利率後，企業貸款、個人房貸利率也將陸續反映央行降息幅度。

央行 降息 退休

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