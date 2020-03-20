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國泰金：國民3月經濟信心創七年九個月新低

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

國泰金今（20）日公布2020年3月國民經濟信心調查結果，新冠疫情迅速擴及全球，經濟與股市樂觀情緒走低，股市風險偏好下滑，民眾對景氣展望創93個月（七年九個月）以來新低；對薪資展望迅速轉負數，創六年四個月新低。

不過民眾對房市並不悲觀，時事題方面，國泰金調查民眾對未來半年居住地縣市住房價格的預期。本次調查結果顯示，42%的民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平在正負3%區間內，30.7%的民眾預期將會上漲超過3%，27.3%的民眾則預期將下跌超過3%，顯示全球疫情雖迅速擴散，然不到三成民眾預期房價會下跌超過3%。

據2019年第四季國泰房地產指數新聞稿，相較上年同季，全國房市整體呈現價量俱穩結構，各地區市況不同，呈現北盤整中南熱現象。

43.5%的民眾認為疫情會影響未來半年買房意願，其中高達27.3%的民眾認為會影響半年以上，而26.5%的民眾則認為不會影響，30%的民眾原本就無任何買房需求，顯示新冠肺炎疫情會影響多數有意願民眾的買房需求。

國泰金研調處認為，不過新冠肺炎疫情擴及全球令景氣展望滑落，短期大額消費與房地產市況更趨保守。

國發會最新公布的1月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標上升，景氣穩健，然新冠肺炎疫情擴及全球，國泰金3月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-57.8及-47.9，民眾對景氣展望創93個月以來新低；民眾薪資上漲預期指數亦走低至-12.1（2月為0.6），為77個月以來低點。

此外，大額消費意願指數下滑至-27.1 （2月為-4.8） ，賣房意願指數亦降低至-46.8（2月為-38） ，顯示隨著疫情擴散，民眾對大額消費行為與房地產市況更趨保守。

近期疫情迅速擴散至歐美等地區，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.2% （2月為2.4%），認為經濟成長率會達到2%以上的民眾亦減至68%（2月為81%）。

民眾對於2020年平均通膨預期值亦走低至0.79%（2月為0.87%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則上揚至77% （2月為69%），顯示疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

新冠肺炎疫情引發恐慌，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好的程度下滑：新冠肺炎疫情在歐美等地區爆發引起市場恐慌，台股一度跌破11,000關卡。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至-41.2 （2月為-31.3），風險偏好指數亦下滑至-6.9（2月為1.3） ，顯示新冠肺炎疫情令民眾對股市樂觀情緒與風險偏好下滑。

疫情 國泰金

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