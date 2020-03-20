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國泰金調查：經濟、股市樂觀情緒走低

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

國泰金發布2020年3月國民經濟信心調查結果，受新冠肺炎疫情迅速擴及全球影響，民眾預期今年經濟成長微降，通膨趨緩，另外，景氣展望滑落，短期大額消費與房地產市況更趨保守，由於疫情引發恐慌，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好的程度下滑。

國發會最新公布的1月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標上升，景氣穩健，但新冠肺炎疫情擴及全球，本月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-57.8及-47.9，民眾對景氣展望創93個月以來新低；民眾薪資上漲預期指數亦走低至-12.1 （2月為0.6)），為77個月以來低點。

此外，大額消費意願指數下滑至-27.1 (2月：-4.8) ，賣房意願指數也降低至-46.8 （2月為-38） ，顯示隨著疫情擴散，民眾對大額消費行為與房地產市況更趨保守。

近期疫情迅速擴散至歐美等地區，本月調查結果顯示，民眾對2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.2% (2月：2.4%)，認為經濟成長率會達到2%以上的民眾也減至68% (2月：81%)。

民眾對於2020年平均通膨預期值亦走低至0.79% (2月：0.87%)，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則上揚至77% (2月：69%)，顯示疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

新冠肺炎疫情在歐美等地區爆發引起市場恐慌，台股一度跌破11,000關卡。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至-41.2 (2月：-31.3) ，風險偏好指數亦下滑至-6.9 (2月：1.3) ，顯示新冠肺炎疫情令民眾對股市樂觀情緒與風險偏好下滑。

本項調查於2020年3月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共17,164份有效填答問卷。

疫情 景氣對策信號

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