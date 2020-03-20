肺炎疫情重創股市 孫大千：應仿馬政府推「三挺政策」

新冠肺炎疫情快速升溫，連帶也讓台股連日重挫，讓金管會宣布啟動五大穩定措施救股市。前立委孫大千上午在臉書表示，金管會的救市五箭，僅僅著重在股市的操作面，卻忽視了經濟的基本面，只能治標，不能治本。

孫大千認為，面對來勢洶洶的金融風暴和經濟衰退，政府必須做好超前佈署來避免即將到來的「企業倒閉潮」，以及同步引爆的「勞工失業潮」，否則屆時不單是股市難以幸免於難，台灣的經濟也必然會受到重創。

孫大千建議，政府應參考2008年金融風暴時馬政府的「三挺政策」：「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺勞工」，立即宣布，「金融業未來5年的營業稅從5%降到2%，用來折抵因為力挺產業所產生壞帳的損失」。

孫大千表示，銀行業是經濟體系的水龍頭，只要政府承諾願意與金融體系一起分攤風險，同時維持極度寬鬆的貨幣政策，國內企業的營運資金便不至於匱乏，如此方能面對風暴，走出衰退。