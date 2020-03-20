國泰金調查 國民經濟信心降至七年來新低

新冠肺炎疫情擴及全球令景氣展望滑落，短期大額消費與房地產市況更趨保守，

國泰金控公布3月國民經濟信心調查結果，本月景氣現況與展望樂觀指數滑落至-57.8及-47.9，民眾對景氣展望創93個月以來新低。

調查顯示，民眾薪資上漲預期指數亦走低至-12.1 ，為77個月以來低點。此外，大額消費意願指數下滑至-27.1 ，賣房意願指數亦降低至-46.8 ，顯示隨著疫情擴散，民眾對大額消費行為與房地產市況更趨保守。

受到疫情影響，中央銀行率先不保二，昨日將今年經濟成長率預測下修為1.92％ ；國泰金調查顯示， 近期疫情迅速擴散至歐美等地區，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.2% ，認為經濟成長率會達到2%以上的民眾亦減至68% 。

民眾對於2020年平均通膨預期值亦走低至0.79% ，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則上揚至77%，顯示疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

不過國泰金本項調查時間於2020年3月1日至7日進行，比央行理監事會議還早了約二周。