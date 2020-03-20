國泰調查 近三成民眾看壞房市、六成看壞股市
新冠肺炎疫情影響經濟信心，房市也遭受波及，不少人觀望是否會如2003年SARS疫情影響，造成房市急凍？國泰金控今（20）日公布3月國民經濟信心調查結果，27.3%的民眾預期未來半年居住的縣市房價將下跌超過3%。
根據2019年第4季國泰房地產指數新聞稿，相較上年同季，全國房市整體呈現價量俱穩結構，各地區市況不同，呈現北盤整中南熱現象。
本次調查結果顯示，42%的民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平在正負3%區間內，30.7%的民眾預期將會上漲超過3%，27.3%的民眾則預期將下跌超過3%，顯示全球疫情雖迅速擴散，然不到三成民眾預期房價會下跌超過3%。
調查也顯示，68%受訪者認為今年經濟成長率可以保二，但有56%受訪者認為未來半年就業比較困難。並有高達六成受訪者認為，未來半年台股會下跌。
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