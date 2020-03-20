這家銀行帳戶轉帳網購口罩 月月都有百分百回饋

口罩實名制2.0首波繳費已開始，儘管許多銀行的信用卡或帳戶轉帳網購口罩，都有提供優厚現金回饋，但是只有一次還是以後會繼續則不一。兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行的數位帳戶MegaLite，則是大方決定每個月都會提供帳戶持有人百分百回饋網購口罩費用，也就是MegaLite客戶每月網購一次口罩連運費22元，全部由兆豐銀買單。

兆豐銀表示，該行推出「防疫期間Lite起來，口『兆』回饋百分百」活動，只要有兆豐銀行數位存款帳戶MegaLite，且透過兆豐行動銀行或網路銀行，以MegaLite數位存款帳戶完成「口罩實名制2.0」口罩預購線上繳費扣款成功，兆豐銀行將完全回饋口罩預購的費用，每個數位帳戶每月都可以享有一次優惠，相當於兆豐銀行每個月送客戶三個免費口罩，民眾不出門就可以線上完成開戶，在網路上訂購口罩付款，每月都享相關優惠。