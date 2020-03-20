銀行股第二家 王道銀行今天起買回庫藏股
王道銀行（2897）19日加開董事會，決議將實施庫藏股買回公司股票3.5萬張，轉讓予員工，王道銀行預計於今天20 日起至5月19日期間執行買回，買回股價區間為5元至7元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。王道銀表示，此次買回庫藏股將轉讓予員工，以激勵員工、增加員工向心力，同時響應主管機關鼓勵上市公司買回庫藏股的政策。
王道銀行也是繼京城銀行（2809）之後，第二家宣布買回庫藏股護盤的上市銀行股。王道銀並預定今天下午召開線上法說會，說明去年營運成果與未來展望。
新冠肺炎疫情衝擊全球股災，台股崩跌、19日摜破10年線，王道銀19日收盤價也跌破6元，以5.42元作收。王道銀因此在下周例行董事會前，19日加開董事會討論通過實施庫藏股制，今天起進場。
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