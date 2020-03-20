銀行股第二家 王道銀行今天起買回庫藏股

新冠肺炎疫情發燒，銀行除了提供民眾各類貸款、信用卡帳單紓困措施，也掌握網購口罩實名制2.0上路，強打各類帳戶轉帳、信用卡刷卡網購優惠，以刺激帳戶動用與刷卡率，而因應疫情可能衝擊資金調度，個人信貸也打出前三期低利優惠，希望在逆風中開拓新客層與市場。

2020-03-20 03:24