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玉山銀攻東南亞跨境支付

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
玉山銀與新加坡金融科技業者合作推跨境支付。 （本報系資料庫）
玉山銀與新加坡金融科技業者合作推跨境支付。 （本報系資料庫）

玉山金控昨（19）日宣布子公司玉山銀牽手新加坡純網銀潛在隊伍金融科技業者Razer FinTech，前進東南亞市場打造雙向跨境支付，提供台灣商戶賣家可以外銷東南亞市場，協助小型企業邁向東南亞海外。

2020年玉山金鎖定發展海外市場，玉山銀過去曾經與國際支付領導業者PayPal、支付寶、微信及日本NTT Data合作，玉山銀指出，此次是因為看好東南亞電子商務蓬勃發展，因此與科技應用領導品牌Razer FinTech合作，連結旗下第三方支付平台Razer Merchant Services（簡稱RMS）打造雙向跨境支付服務，提供台灣消費者以多元便利的支付方式購買全球電商的數位服務或實體商品，同時也提供台灣商戶或賣家外銷東南亞市場，透過RMS收款並將帳戶餘額提回台灣，與台灣企業共創新商機。

Razer FinTech為東南亞最具指標性的金融科技業者之一，旗下RMS前身為東南亞最大第三方支付平台MOLPay，合作電商包括全球知名品牌如Google、Facebook、Agoda、Amazon、Lazada、蝦皮、天貓、淘寶、Grab等，並且已經整合馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南、菲律賓等多國在地化支付金流，每年處理總值數十億美元的電子支付交易。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，透過玉山與RMS平台整合，不論國際電商進入台灣市場，或台灣電商前進東南亞，僅須透過一次性的API串接，即可連接台灣及東南亞各國在地化的支付金流服務，雙方合作項目預計在今年陸續上線。

東南亞 玉山銀行 電商

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