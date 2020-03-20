銀行逆風促銷…優惠一波波

新冠肺炎疫情發燒，銀行除了提供民眾各類貸款、信用卡帳單紓困措施，也掌握網購口罩實名制2.0上路，強打各類帳戶轉帳、信用卡刷卡網購優惠，以刺激帳戶動用與刷卡率，而因應疫情可能衝擊資金調度，個人信貸也打出前三期低利優惠，希望在逆風中開拓新客層與市場。

疫情延燒全球，每天都是壞消息滿天飛，銀行業面臨各種利空，努力行銷，除了第一波陸續打出信用卡帳單、房貸、信貸緩繳等個人紓困措施，網購口罩實名制2.0啟動，不少銀行在打出信用卡刷卡回饋運費甚至口罩費全免之外，也趁勢針對數位帳戶打出帳戶轉帳網購口罩費用全免的優惠，甚至還有銀行是月月都免費，而非只是搶第一波網購給優惠。

兆豐銀行的數位帳戶MegaLite，就提供口罩實名制2.0線上繳費扣款成功，完全回饋口罩預購的費用，且每個數位帳戶每月都可享一次優惠，相當於每個月都送給帳戶持有人三個免費口罩加運費，每個月回饋金22元輕鬆擁有，藉此希望進一步擴大數位帳戶開戶數，發揮獲客吸力。

聯邦銀行則是針對醫護人員推出聯邦賴點卡挺醫護的公益專案，醫護人員只有在聯邦銀官網登錄成功並上傳執業執照或證照，每月持聯邦賴點卡任刷一筆即獲贈300點，累計最高900點，價值等同900元，藉由活動向防疫第一線的醫護人員表達謝意與相挺。

凱基銀線上數位循環信貸，則是提供90天均採1.5%優惠利率計息，以幫助受疫情衝擊的民眾快速取得週轉金，安度難關，這項「佛心」信貸，專門針對因疫情影響而導致休非自願無薪假、家庭照護假，或因自主健康管理隔離無法工作的民眾，只要持公司無薪假公告、家庭照護假請假證明、居家隔離通知書等文件，可於6月30日前向凱基銀行申請「佛心速還金」，前三個月貸款利率只要1.5%，且客戶一旦疫情緩和，收入恢復穩定後，還可提前還款，沒有違約金問題。