台壽前二月保費年增80%

新冠肺炎疫情尚未緩解，中國信託金控子公司台灣人壽昨（19）日提醒，數位服務是安全與便利的防疫選擇，如要申辦保險投保，即可透過網路，今（2020）年1至2月遇台灣疫情爆發，但整體保費較比去年同期仍成長80％，也顯示有近64％的投保保戶出國前會投保旅平險，並強化海外地區意外與醫療多重保障。

台灣人壽網投網站去（2019）年6月全新改版上線後，保費成長率高達135％，保戶平均給予4.4顆星的高滿意度回饋（滿分五顆星），會員數也以11％平均月成長率持續增加。

台灣人壽網路投保具多樣商品優勢，也有為通勤族量身推出的「台灣人壽唯e守護傷害保險」，數據顯示近八成投保該商品的保戶100％均會附加附約，做好保障。

台灣人壽表示，上班族在防疫期間的通勤方式，不少人為降低搭乘大眾交通工具的機會，改騎乘機車或租借共享機車，增加了機車工具的交通風險，而這款網投保單，可隨選組合搭配，可附加特定意外身故傷害保險附約。