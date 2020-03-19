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鼓勵7兆保險資金進場護盤 保險局研議二招救市

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為鼓勵金融業逢低進場承接績優股，金管會主委顧立雄今（19）日在立法院財政委員會中表示，已請保險局研議二招救市，包括調降RBC（資本適足率）風險係數與放寬淨值比風險資本監理，希望還有7.4兆元投資空間的保險業資金，在減輕增資壓力下，更有意願進場護盤。

台股持續重挫，壽險業距離可買台股的上限，還有新台幣7.4兆元的投資空間，但進場投資台股會影響壽險公司的資本適足率（RBC），金管會主委顧立雄今（19）日透露，已請保險局研議調降RBC風險係數，讓各公司「放心」進場買台股，不會因為買太多、跌太多，讓大股東有增資壓力，希望7兆資金趕快進場。

我國壽險業2019年6月半年報公告後正式實施「逆景氣循環機制」，亦即在資本市場過熱時，風險係數會加碼，反之到谷底時會減少。如此可以避免壽險業資金在台股「追高殺低」，並鼓勵業者在台股回檔極深時，因係數大減，有鼓勵逢低加碼的效果。

保險局副局長張玉煇今天表示，我國壽險業進行資本適足率計算時，以2019年時的台股大盤加權股價報酬指數與三年移動平均報酬指數變動率計算，現行壽險業對台股持有部位適用風險係數為27.3% 、投資在美股等國外已開發國家股票的市值風險係數24.58%，但新冠疫情衝擊全球股市，截至昨日收盤價試算，國內持有國內上市櫃公司股票的風險係數已降至14.62%，投資美股等國外股票的風險係數亦降至11.59%，幾乎都減半。

據保險局統計，截至元月底止，壽險業投資國內市櫃股票市值的部位為1兆5,195億元，投資在國外股票的市值為 6,074億元。未來是否研議調降RBC風險係數的可行性？張玉煇解釋，因為RBC是參考國際清償能力，這次金融市場變化是全球性的，因此保險局會呼應國際作法來適時檢討。張玉煇補充，因昨天收盤台股風險係數已經降很多了，這個機制應有很大的鼓勵作用。

此外因美股、台股接連重挫，恐衝擊壽險公司淨值，台股3月至今下跌逾23%，以投資1.5兆元設算，台股跌價損失恐近3,000億元，市場傳聞已有壽險公司淨值恐觸及保險局今年4月才要上路的淨值資產比低於3%要增資的新監理措施，是否延後監理指標上路時間？金管會主委顧立雄19日表示，正在清查，看影響狀況再作評估。保險局會後統計，至2019年12月底，目前所有保險公司淨值比都沒有低於3% 。

壽險業 台股 保險

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