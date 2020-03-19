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富達投信：央行降息紓緩企業資金壓力 三投資主軸強

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

中央銀行19日召開第1季理監事會，會後宣布降息1碼（即0.25個百分點），是2016年7月1日以來首次降息；重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別從1.375%、1.75%及3.625%降至1.125%、1.5%及3.375%，重貼現率不僅跌破國際金融海嘯時期的1.25%，也創歷史新低。

此次降息幅度在市場預期範圍內，富達投信股票基金經理人白芳苹認為，央行降息可以紓緩企業的資金壓力，在局勢動盪之下，對於穩定企業營運仍有幫助。

白芳苹指出，目前市場表現劇烈，顯示市場仍在反應疫情帶來的不確定性。展望後勢，最關鍵的還是東亞以外歐美疫情變化。中國官方數據呈現疫情受控，南韓也趨緩，但歐美官方面對疫情舉措較亞洲慢，因而疫情趨緩的時間可能會較長，但已經積極展開防疫措施，這為正面訊號。

白芳苹表示，展望未來，疫情對股市帶來短線衝擊，但中長線來看，低利率環境、資金充沛，還有主要國家財政刺激政策等卻將預估延續至少到2021年中以後。雖然近期股市不排除呈現恐慌情緒，但待全球疫情漸受控，預期未來將出現低通貨膨脹、低利率、資金充裕，且經濟將回溫的有利情勢。

富達投信預期台股料將震盪整理，疫情及營收等不利訊息短線將測試股市承受力，但台灣上市企業體質仍健康，現金流量與利基產業如半導體、電子零組件的競爭力仍屬中長線正面。在股市價值評估部分，台股平均股息率超越4%，為全球翹楚，為台股的吸引力所在。

富達投信預計3月下旬開始，復工加速及產業不致斷鏈，樂觀訊息將增加投資人信心。因為在家工作或者遠距工作風潮，企業對於IT雲端運算需求增加，三個投資主軸包括5G基礎建設、疫情加速雲端運算與資料中心需求、受惠於中國半導體自主化需求的電子零組件，皆為投資人可留意買點的亮點族群。

疫情 降息

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