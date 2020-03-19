證期局加強控管出國 券商主管回台應自主隔離

新冠疫情持續擴散，證期局今（19）日晚間緊急宣布，近期因應疫情發展，金管會要求證券商應再強化相關防疫措施，包括增加要求業者應宣導員工及各級主管應避免非必要的公務及非公務出國，並應掌握公司人員出國狀況及採行相關防疫管理措施，如有人員自國外返國者，應確實依規定要求進行居家檢疫或自主健康管理。

為提升業者重視防疫及落實執行,證期局已於3月17日要求各證券商應於3月20日前通報本局各該公司之防疲計畫與執行情形，並且應於本局每周之疫情調查表中增加填報公司人員出國狀況及防疫控管資訊。

包括查填已出國及未來一定期問預計出國之人數、職務、出國地區、出國期問、回國後執行之防疫措施等内容，俾利本局掌握資訊及督促業者落實控管執行。