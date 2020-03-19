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金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

富士達保經董座廖學茂 晉升朝陽科大講座教授

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
富士達保經董事長廖學茂。 圖／富士達保經提供
富士達保經董事長廖學茂。 圖／富士達保經提供

富士達保經今（19）日表示，108年度第二學期起，富士達保經董事長廖學茂通過「朝陽科技大學」校方嚴謹審核，肯定其專業能力與教學品質，晉級升等管理學院「學門講座教授」。

廖學茂表示，將繼續傳授財務金融、人力資源管理和行銷等結合實務的學術知識，幫助莘莘學子求學期間奠定專業基礎，逐步了解產業趨勢。期盼學生們畢業後，其所學也能與業界現況接軌，順利追夢未來。

廖學茂踏入保險業30多年，從基層業務員做起，培養保險銷售技巧，爾後一路表現優異獲得讚賞，先後於數家大型保險公司擔任過執行副總、總經理等高階主管職，期間也不斷精進自身企業經營管理能力。

2007年，廖學茂看見保險業產銷分離的趨勢，毅然成立富士達保險經紀人公司，在其嚴謹領導下，富士達保經目前更擠身台灣前十大保經公司，旗下多達2,500多名同仁。

擁有豐富且完整的行銷經驗和企業管理實務，廖學茂也投身教育，曾擔任東南科大和崇右科大助理教授，以及政大商學院企業導師，傳授自身經驗協助產學合作培育。

2010年起，「朝陽科大」希望借重其專業及豐富的業界人脈和社會聲望，正式邀請於「行銷與流通管理系」任教。

十多年的教學經驗，孕育不少優秀學子，廖學茂也獲得許多寶貴回饋，且應用至公司經營上，讓專案制度更加友善新鮮人並提供完善教育訓練，充分展現理論與實務的完美融合。

從「廖董事長」身分轉換到「廖教授」，廖學茂認為「真心傾聽」的心態都是不變的。他並表示，領導公司需要認真傾聽同仁的需求與反應，才能真正解決問題幫助公司茁壯成長。

教書更是如此，除了傳授重要知識，也必須瞭解同學們真實想法，適時調整教學方式與內容，不照本宣科才能讓學生有吸收和成長。

每周往返富士達總公司與朝陽科大北中兩地上課。舟車勞頓雖然辛苦，但廖學茂仍樂此不疲，相信將自己淵博的實務經驗傳承下去，為人才培育盡一份心力，也是回饋社會的最好方式。

為不斷提升自身專業能力，廖學茂秉持著「活到老，學到老」精神，先後完成政治大學和北京大學碩士學位，目前也仍在攻讀台灣大學財務金融研究所。

於「企業領導人」、「教授」和「學生」等多重身分切換，廖學茂認為，「斜槓人生」確實帶來很多挑戰，但能學到不同領域的知識，才是最重要的。

他勉勵所有年輕人，若有能力別害怕學習和挑戰，試著成為「斜槓青年」，才能替自己開創無限的可能性。

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