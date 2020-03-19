OPEN錢包再擴充支付使用場域 百貨公司、健身房入列

統一超（2912）瞄準會員經濟整合集團資源，以會員、點數、支付三大系統架構「OPEN錢包」，即日起擴大導入集團美麗事業，包含統一時代百貨台北店、統一佳佳經營的BEING spa、BEING sport統一健身俱樂部、7-ELEVEN x BEING fit新世代健身房等，全台已超過5,800個實體通路皆可使用OPEN錢包。

根據金管會統計，台灣2018年底非現金支付比重近四成；值得注意的是，今年1月電子支付的使用人次已突破700萬，成長比高達六成。看好支付新趨勢，統一超集團旗下的愛金卡公司自去年推出電子支付工具「icash Pay」，與OPEN POINT熟客生態圈串連會員與點數系統，提供「儲值」、「支付」、「累點」、「轉帳」、「提領」皆可通的類金融數位服務平台，並持續擴大結盟銀行業者、擴充支付使用場域，從便利商店、百貨公司、有機專門店、健身房到舒壓、纖體、美容的spa保養，吸引多元消費族群使用。

7-ELEVEN自去年9月使用場域首度從全台7-ELEVEN門市拓展至高雄夢時代（含統一時代百貨高雄店）、聖德科斯，目前OPEN錢包已吸引近百萬人次使用。

7-ELEVEN表示，除了合縱連橫拓展行動支付版圖之外，今年起開放「點數當現金」、「會員搶先購」、「星獎賞加碼送」、「行動隨時取」等會員優先、專屬服務，成功帶動會員數突破680萬人次，較去年同期呈倍數成長，年開啟量高達13億人次，OPEN錢包使用人次也較去年倍數成長、客單價更高於一般支付工具的四成，為7-ELEVEN前三大條碼刷支付工具。