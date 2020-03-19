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顧立雄：企業貸款得展延至明年底 500萬以下二周內核貸

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會主委顧立雄表示，18日早上已跟各家銀行總經理溝通，銀行公會中午也開臨時會議不要「雨天收傘」，對銀行抽銀根，針對只要有繼續經營意願、能繳息正常的企業，今年6月底前到期的貸款「本金」可申請展延繳款，最長可延至2021年12月底止；同時要求銀行加速核貸，500萬以下舊貸二周內要核貸。

顧立雄舉例，比例今年企業有貸款原訂4月10日到期，可先展延六個月，至今年10月10日，若是有周轉困難，可向銀行再申請展延六個月，這樣最長可延到明年的12月底。

不過立委問利息是否有優惠？ 顧立雄說：「利息當然是要繳。」但交通部、文化部、經濟部等各部會都有利息補貼措施，這部份是不管有沒有紓困措施，舊貸本金展延部份都可展延至明年底。

至於針對部份企業因為沒有不動產抵押或沒有擔保品，這部份只要信保基金有提供至少八成以上擔保，則銀行不可以再向客戶增提存單當做擔保，這部份也已經經銀行公會臨時理事會決議通過，因此不會再要求企業要將一部份錢做定存設質加強擔保。這部份顧立雄強調，有信保就不得雨天抽銀根，金管會將用金融檢查方式，若發現有銀行違規，會有一定的處置。

至於各部會有提出各種紓困方案，企業界也希望銀行融資借款速度能夠快。顧立雄說，昨天已跟各銀行總經理溝通，針對舊貸款戶，若500萬元以下的貸款，二周內核貸、新貸款10天內、 振興方案貸款15天內。

這部份他建議企業找既有合作銀行貸款，核貸速度會快一些，若往新的銀行去做，要去查核相關的資料與信用評等，可能比較慢，同時他也警告銀行，「不可以把既有客戶塞給別的銀行」，他說這是不恰當的，他將要求銀行各總經理都要求配合，不管臨櫃或線上雙軌並行。

同時授信做適度的調整，他也請銀行要做初步的貸款查核，他說「這時刻大家互相幫忙，挺產業就是挺金融，不然造成銀行逾放若因此提升，也是金管會關切的。」同時他會請銀行局會設立一個防疫專區，會緊盯各銀行的執行率並揭露。同時要求各銀行設立一個電話專線，會一併放在銀行局的防疫專區。

顧立雄 金管會

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