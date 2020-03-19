影／台股再重挫 顧立雄信心喊話：疫情終會控制

美股道瓊再挫千點，台股今日開盤跌逾300點，國安基金是否進場護盤？金管會主委顧立雄上午在立法院受訪時表示，這要由國安基金委員會決定，至於台股大跌主要是國人信心不足，疫情終會過去，投資人應理性看待。

立法院財政委員會上午舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，金管會主委顧立雄親自出席聽取業者建言，顧立雄不同於以往，一早來到會場前就戴上口罩，受訪時才拿下口罩，受訪結束隨即又戴上口罩，由此可見防疫的重要。