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影／台股再重挫 顧立雄信心喊話：疫情終會控制
美股道瓊再挫千點，台股今日開盤跌逾300點，國安基金是否進場護盤？金管會主委顧立雄上午在立法院受訪時表示，這要由國安基金委員會決定，至於台股大跌主要是國人信心不足，疫情終會過去，投資人應理性看待。
立法院財政委員會上午舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，金管會主委顧立雄親自出席聽取業者建言，顧立雄不同於以往，一早來到會場前就戴上口罩，受訪時才拿下口罩，受訪結束隨即又戴上口罩，由此可見防疫的重要。
由於台股再度大跌，顧立雄也再度針對台股下跌提出他的看法，並呼籲投資人，疫情終究是會受到控制，疫情會過去，股市也會回到正軌，投資人要理性看待，同時也應該要有長期投資的心態。
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