台幣連六貶 探三周低點

熱錢持續出走海外，台股殺聲震天。外資基於變現需求，昨（18）日大舉拋售股票並匯出約8億美元，與持續拋售外匯的出口商形成對作，新台幣匯率終場貶值2.6分，收在20.276元，為近三周低點，連六日貶值，總成交量18.33億美元。

「國際美元出現明顯的流動性短缺，外資昨日把台股當成提款機、賣超台股286億元，賣股後也確實匯出資金，不過出口商也進場拋匯，市場供需力道尚屬平衡，新台幣匯率收盤時貶值金額還不到3分」，匯銀主管說。

主要亞洲貨幣昨日對美元走勢全盤皆墨，央行統計顯示，人民幣匯率貶值0.23%、星元重貶0.95%；相較於主要貿易對手國韓元昨日貶值0.18%，新台幣匯率貶幅0.09%，僅韓元的一半。

「新台幣匯率幾乎成為最強勢的主要亞幣」，匯銀主管說。

央行統計顯示，近六日來，韓元累計貶值4.21％，新台幣匯率卻只貶值2.4角、貶幅為0.79%，韓元貶幅足足為新台幣的5.3倍，我國出口廠商報價競爭力岌岌可危。

除韓元外，人民幣在這段期間內貶值1.13%，星元更是貶值3.37%，日圓也貶值3.31%，新台幣匯率雖連六貶，但累計貶值幅度連0.8％都不到。

「新台幣匯率實在太強了，這或許是央行今日考慮降息的重要因素」，匯銀主管說。

國際金融市場近期爆發美元荒，但台北匯市仍相當穩定，「新台幣好強勢，到現在還是貶不太下去」，匯銀主管說。

央行今日將召開首季理監事會議，市場普遍預估央行將會調降利率，但出口商連日來瘋狂拋匯，看在匯銀主管眼中，就是預期央行降息幅度將不如韓國與美國，熱錢可能因利差因素而流入，推升新台幣匯率身價，在熱錢來襲前，趕緊進場出清美元部位「賣個好價錢」。